С 1 июля текущего года размеры соцвыплат по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, выплачиваемых из Государственного фонда социального страхования, повысят на 14,5%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает Informburo.kz.

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Необходимость усилить меры поддержки этой категории лиц обозначил президент Касым-Жомарт Токаев. Повышение соцвыплаты по утрате трудоспособности охватит около 92 тысяч получателей, по потере кормильца – 61 тысячу семей.

"Государство на постоянной основе принимает меры по повышению доходов граждан. С 1 января текущего года размер минимальной заработной платы в республике увеличили до 70 тысяч тенге. Это затронуло порядка 1,8 млн наёмных работников, трудящихся во всех отраслях экономики. Организации, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также пересматривают оклады других категорий работников в сторону повышения с учетом межразрядной системы квалификаций", – напомнили в правительстве.

В этом году также были проиндексированы все виды пенсий и пособий для 4,4 млн получателей.

Вместе с тем продолжилась реализация программы по повышению доходов населения до 2025 года, которая предусматривает поэтапное увеличение зарплат врачам, учителям, другим работникам бюджетной сферы и производственному персоналу, а также началось масштабирование проекта по увеличению доходов сельских жителей за счет расширения доступа к микрокредитованию.