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В каких районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе?

28 мая 2023, 13:04 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 29 мая по 6 июня сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях планируются в пяти районах областного центра.

 

В связи с работами электроэнергия будет отключена в домах потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-560 (работы на ВЛ)

с 29 по 31 мая с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Чернышевского 103, 106, 109/1, 111,
  • ул. Лесная 10 -20,
  • ул. Ленинградская 54 -70, 58/1 -58/10,
  • ул. Западная 7 -17, 3, 3/1,5, 5А, 8, 7 -17, 16-26.
  • ул. Плеханова 69 -75, 81, 100 -110, 98/3 -98/11,
  • ул. Трудовая 1/1 -1/5, 3 -16.

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 26 мая по 6 июня с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

  • ул. Плеханова 37-53, 
  • ул. Рудненская 39-82, 39/2-39/12, 41/1-41/-11.

ТП-619 (работы на ПС)

29 мая с 10:00 до 18:00

Спальный сектор: 

  • ул. Чкалова 4, 
  • ул. Маяковского 105/1, 109/1, 109, 109/2, 105/2, 107/1.

ТП-49 (работы на ПС)

30 мая с 10:00 до 18:00

  • гостиница «Азия,
  • » автомойка «Мойдодыр», 
  • ТОО «Латерика», 
  • магазин «Гульдера», 
  • «Нариман», 
  • «Даир».

Частный сектор:

  • ул. Красноартизанская 1-47, 
  • ул. Абильсай 2-31,12/1-12/7, 
  • ул. Фролова 2-39, 
  • ул. 8 Марта 1-62, 
  • ул. Павлова 11/1-11/7, 
  • ул. Тобольская 1-54, 
  • ул. Наримановская 14-24,20/1-20/14.

КТП-85 (работы на ВЛ)

30 мая с 10:00 до 14:00

Частный сектор:

  • ул.Тобольская 65-206, 107/1-107/31,
  • ул. Кирпичная 1-39,14/4-14/10, 16/2-16/10, 
  • ул. Наримановская 5-13,21/1-21/12,23/1-23/10, 
  • ул. 8 Марта 64-90, 71/1-71/14, 
  • ул. Красный Партизан 54-71,
  • ул. Дачная 1-38.