План работ Костанайской Горэлектросети с 29 мая по 6 июня сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях планируются в пяти районах областного центра.

В связи с работами электроэнергия будет отключена в домах потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-560 (работы на ВЛ)

с 29 по 31 мая с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Чернышевского 103, 106, 109/1, 111,

ул. Лесная 10 -20,

ул. Ленинградская 54 -70, 58/1 -58/10,

ул. Западная 7 -17, 3, 3/1,5, 5А, 8, 7 -17, 16-26.

ул. Плеханова 69 -75, 81, 100 -110, 98/3 -98/11,

ул. Трудовая 1/1 -1/5, 3 -16.

ТП-98 (работы на ВЛ)

с 26 мая по 6 июня с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

ул. Плеханова 37-53,

ул. Рудненская 39-82, 39/2-39/12, 41/1-41/-11.

ТП-619 (работы на ПС)

29 мая с 10:00 до 18:00

Спальный сектор:

ул. Чкалова 4,

ул. Маяковского 105/1, 109/1, 109, 109/2, 105/2, 107/1.

ТП-49 (работы на ПС)

30 мая с 10:00 до 18:00

гостиница «Азия,

» автомойка «Мойдодыр»,

ТОО «Латерика»,

магазин «Гульдера»,

«Нариман»,

«Даир».

Частный сектор:

ул. Красноартизанская 1-47,

ул. Абильсай 2-31,12/1-12/7,

ул. Фролова 2-39,

ул. 8 Марта 1-62,

ул. Павлова 11/1-11/7,

ул. Тобольская 1-54,

ул. Наримановская 14-24,20/1-20/14.

КТП-85 (работы на ВЛ)

30 мая с 10:00 до 14:00

Частный сектор: