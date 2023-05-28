В каких районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе?
28 мая 2023, 13:04 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 29 мая по 6 июня сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях планируются в пяти районах областного центра.
В связи с работами электроэнергия будет отключена в домах потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-560 (работы на ВЛ)
с 29 по 31 мая с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Чернышевского 103, 106, 109/1, 111,
- ул. Лесная 10 -20,
- ул. Ленинградская 54 -70, 58/1 -58/10,
- ул. Западная 7 -17, 3, 3/1,5, 5А, 8, 7 -17, 16-26.
- ул. Плеханова 69 -75, 81, 100 -110, 98/3 -98/11,
- ул. Трудовая 1/1 -1/5, 3 -16.
ТП-98 (работы на ВЛ)
с 26 мая по 6 июня с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- ул. Плеханова 37-53,
- ул. Рудненская 39-82, 39/2-39/12, 41/1-41/-11.
ТП-619 (работы на ПС)
29 мая с 10:00 до 18:00
Спальный сектор:
- ул. Чкалова 4,
- ул. Маяковского 105/1, 109/1, 109, 109/2, 105/2, 107/1.
ТП-49 (работы на ПС)
30 мая с 10:00 до 18:00
- гостиница «Азия,
- » автомойка «Мойдодыр»,
- ТОО «Латерика»,
- магазин «Гульдера»,
- «Нариман»,
- «Даир».
Частный сектор:
- ул. Красноартизанская 1-47,
- ул. Абильсай 2-31,12/1-12/7,
- ул. Фролова 2-39,
- ул. 8 Марта 1-62,
- ул. Павлова 11/1-11/7,
- ул. Тобольская 1-54,
- ул. Наримановская 14-24,20/1-20/14.
КТП-85 (работы на ВЛ)
30 мая с 10:00 до 14:00
Частный сектор:
- ул.Тобольская 65-206, 107/1-107/31,
- ул. Кирпичная 1-39,14/4-14/10, 16/2-16/10,
- ул. Наримановская 5-13,21/1-21/12,23/1-23/10,
- ул. 8 Марта 64-90, 71/1-71/14,
- ул. Красный Партизан 54-71,
- ул. Дачная 1-38.
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