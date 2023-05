В Казахстане планируют внедрить обязательный ежегодный мониторинг школьников на наличие психоактивных веществ в организме. Проект концепции Министерства внутренних дел опубликовали для публичных обсуждений на сайте "Открытые НПА", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Согласно опубликованному плану действий по реализации концепции по обеспечению общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы, планируется внедрение процедуры регулярного мониторинга по оценке распространенности употребления психоактивных веществ среди школьников в возрасте 14-18 лет по методологии Европейского проекта школьных исследований по алкоголю и наркотикам (ESPAD) не менее одного раза в год.

Как уточняется, для координации первичной профилактики наркомании на основе функционального анализа планируется определить уполномоченный орган. Помимо этого, в планах создание единого межведомственного центра при правительстве для координации деятельности по профилактике наркопотребления и наркозависимости. А также создание единой национальной информационной системы по наркотикам (НИСН) на базе единого межведомственного центра при правительстве и утверждение соответствующего регламента и методологии сбора и анализа данных на основе международных стандартов ООН.

Согласно опубликованной концепции, проведение национальных исследований будет осуществляться по показателям:

употребления наркотиков населением в целом;

употребления наркотиков среди молодежи;

практики злоупотребления наркотиками, сопряженной с повышенным риском.

Также в рамках концепции планируется повышение организационно-правового статуса службы МВД по борьбе с наркопреступностью для контроля за оборотом наркотиков и межведомственной координации в этой сфере.

Напомним, вопрос тестирования молодежи на наркотики поднимали еще в 2014 году. Наркотестирование определенных категорий граждан даже планировали ввести в Казахстане в 2018 году. Но практической реализации этой инициативы еще не было.

Отметим, Европейский проект школьных исследований по алкоголю и наркотикам (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD) является масштабным исследованием, проводимым среди школьников в возрасте от 14 до 18 лет в различных странах Европы. Целью проекта является изучение паттернов потребления алкоголя и других наркотических веществ среди подростков, а также факторов, связанных с этими практиками.

Методология ESPAD основывается на проведении анонимного опроса среди представительной выборки школьников. В каждой стране участнице исследования производится случайная выборка школ и классов, чтобы получить репрезентативный образец школьной популяции. Школьники заполняют анкету, содержащую вопросы о их опыте и поведении в отношении алкоголя и наркотиков.

Вопросы анкеты охватывают различные аспекты употребления психоактивных веществ, такие как частота употребления, виды и количество потребляемых веществ, обстоятельства и места употребления, доступность и получение наркотиков, отношение к употреблению, а также социальные и демографические характеристики школьников.

После сбора данных производится анализ результатов, который позволяет оценить распространенность и тенденции потребления алкоголя и наркотических веществ среди школьников в различных странах. Результаты исследования предоставляют важную информацию для разработки политики, программ и мер по предотвращению и снижению употребления психоактивных веществ среди молодежи.