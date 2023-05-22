17 апреля аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ вновь встречался с населением - на этот раз в с. Новоселовка. Село является административным центром одноименного сельского округа, в территорию которого входят еще три села: Сосновка, Аккудук и Кургуус. Всего в округе проживают более 1 100 человек, половина относится к экономически активной категории населения.

Встреча прошла в школьном спортзале, который вместил примерно 80-90 человек. Люди говорили о насущном. Помимо частных житейских проблем, есть три вопроса "с бородой": вода, дороги, интернет.

- Когда заведут воду? - поинтересовалась мать семерых детей Акбота.

Женщина вместе с семьей в 2018 году переехала из Кызылорды.

Аким Аулиекольского района Ерлан ТЕМЕНОВ ответил - в этом году проект проходит экспертизу, подготовили и бюджетную заявку на 2024 год, общая сумма - 159 млн тенге.

- Если вы разрешите, мы на своей сессии районного маслихата положим какие-то средства, чтобы начать процедуры. Тогда мы ускорим... - обратился Теменов к главе региона.

Кумар Аксакалов инициативу не поддержал, но пообещал жителям, что в следующем году вода в селе будет.

В округе нет централизованного водоснабжения. В каждом населенном пункте - по одному общественному колодцу. Пункты раздачи воды (ПРВ) установлены в селах Аккудук и Сосновка.

- У нас стоит пункт раздачи воды, но зимой он не будет функционировать, замерзнет, - обеспокоенно высказался житель с. Сосновка. - Планируется ли у нас скважина или колодец?

Ерлан Теменов удивился, отметив, что ранее подобных запросов не было.

- Никого не хочу вводить в заблуждение, там колодец есть - до 9 м. Зимой специально выезжал - смотрели, там есть вода, - объяснил он сельчанину. - Поставили пункт раздачи воды. Давайте хронометраж дополнительно проведем. По поводу скважины - по Сосновке этот вопрос никогда не возникал. Если надо будет, давайте, изучим - посмотрим возможность скважины до 9 м.

После аким сельского округа Айнаш АЛЬМАГАМБЕТОВА уточнила, что колодец в селе обвалился, пришлось подключить ПРВ.

- Когда завершится посевная кампания, крестьянские компании обещали нам колодец полностью обновить, - сказала она. - И будет у нас и ПРВ, и общественный колодец.

В свою очередь Кумар Аксакалов поднял проблему высокого тарифа на воду из ПРВ. К слову, цена 40-литровой фляги - 200 тенге. По его мнению, именно по этой причине ПВР не востребованы среди местного населения.

- Люди ими не пользуются, потому что очень высокий тариф, - уверен глава региона. - На прошлой неделе я эту проблему поднял в Астане, в профильном министерстве. Там примут решение, которое позволит субсидировать стоимость 1 куб. м воды, где установлены ПРВ. Цена вопроса - 260 млн тенге в год по области.

За счет этого тариф на воду для населения будет единым - как для центрального водоснабжения, так и из ПРВ.

Акбота из Новоселовки подняла вопрос о плохом качестве интернета и мобильной связи.

- Я работаю медсестрой и никогда не отключаю телефон, но люди звонят, потом говорят, что я вне зоны доступа, - пояснила женщина. - А нам надо оказывать первую помощь. Сказали: "Возьми Active" – взяли Active, Beeline – взяли его, потом Altel, сказали, надо - подключились и к этому оператору. Ежемесячно по 7-9 тысяч тенге оплачиваем. Это же просто невозможно какая у нас связь.

Плохое качество интернета волнует и работницу школьной библиотеки. Ерлан Теменов пояснил, что пока в планах нет задачи улучшения качества интернета в селе Новоселовка. В прошлом году 5G от "Казахтелекома" провели в с. Тимофеевка. Но просьбу взял на карандаш:

- Я посоветуюсь с руководством компании. Если возможно поставить усилитель - подключим.

Говорили о состоянии внутрипоселковых дорог. Точнее - об их отсутствии, особенно весной, в период таяния снега.

- Живу по улице Комсомольской, весной просто выйти невозможно, - продолжила перечислять список проблем Акбота.

Когда конкретно сделает внутрипоселковую дорогу, на встрече не уточнили, но дали понять, что постепенно придут к решению этого вопроса. В 2023 году планируют установить уличное освещение, потратят на это более 3 млн тенге.

Жители возмущены состоянием социальных объектов. В частности, местном ФАПе не было ремонта уже 15 лет. Кумар Аксакалов дал поручение:

- Разработайте ПСД, надо будет отремонтировать. У государства такая возможность есть. Сделаем мы нормальную амбулаторию!

Капитальный ремонт, либо строительство новой школы попросила многодетная мать Гульжанат РЫМБАЕВА. Школа в с Новоселовке построена в 1965 году.

- Хотелось бы, чтобы дети учились в хорошей школе. Вот видите - у нас тут полы все в щелях, там где-то тоже штукатурка падает, - прошлась Рымбаева взглядом по ветхому спортзалу. - Кроме того, нашим детям приходится идти в библиотеку через улицу. Также хотелось бы, чтобы в нашей школе проводились кружки, а то приходится возить детей в райцентр. Если есть такая возможность, чтобы выделить из бюджета энную сумму денег и построить новую школу, мы будем вам весьма благодарны.

Кумар Аксакалов в вопросе строительства новой школы был крайне рационален - ставшая уже привычной фраза «У государства такая возможность есть» на этот раз не нашла применения.

- Мы строим новые школы на месте аварийных и с трехсменным режимом обучения. Если эта школа будет аварийной, понятно, вместо нее надо строить. Или если детей физически некуда посадить, не хватает помещений и классов, будем строить. Сегодня это так? - спросил он.

Местные госслужащие пояснили, что в дополнительных помещениях нет потребности. Школа рассчитана она на 101 учащегося, сейчас обучаются 99 детей. Нет и официального заключения о том, что здание аварийное. На 2025 год здесь запланирован капительный ремонт.

Аким вернулся к вопросу перехода к библиотеке.

- Давайте переход посмотрим, чтобы дети не переходили по улице, - поручил он.

Школьная библиотека, как оказалось, пользуется спросом и у самых старших жителей села - ее используют в качестве пункта выдачи пенсии, что крайне неудобно, особенно зимой. Зона ожидания - улица. По объективным причинам в здание школы не пускают. Сложно зимой добираться до школы, преодолевая сугробы, возмутилась одна из пенсионерок.

- Почему нельзя отремонтировать здание почты, поставить там печку? - предложила она. - Зимой ждем на улице. А когда платим за свет, к нам приезжает машина и мы тоже ждем на улице.

Айнаш Альмагамбетова ответила, что дороги от снега чистят, здание отделения почты в аварийном состоянии, а других свободных мест в селе нет.

Аким области не стал обещать, что аварийное здание восстановят. Наоборот, отметил, что при разработке ПСД на капитальный ремонт итоговая сумма не должна превысить стоимость строительства нового объекта. А решение данной проблемы он видит в своевременной расчистке внутрипоселковых дорог от снега:

- Улицы же можно почистить за несколько часов до выдачи пенсии. Здесь вопрос такой больше организационный, нужно по-хозяйски подойти...

В сельском округе два сельхозтоваропроизводителя - ТОО "ИНСПЭК" и КХ "Какимжанов Е.С." / в 3-ей и 4-ой строках - сумма госсубсидий и налоговых отчислений

С той же риторикой "подойти по-хозяйски" обращался Аксакалов и к местным сельхозтоваропроизводителям. Все чаще и чаще, и более настойчиво он стал говорить о том, что у многих местных руководителей КХ и ТОО размер налоговых отчислений несоразмерен государственным субсидиям. Поэтому бизнес-субъекты должны компенсировать затраты государства через реальную помощь селу, где развивается их хозяйство...