По прогнозам синоптиков, в субботу, 20 мая, ночью и утром на востоке и юге области ожидается дождь с грозой. В воскресенье, 21 мая, там же грозовой дождь пройдёт ночью и прекратится к утру. В понедельник, 22 мая, прогнозируется переменная облачность без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае переменная облачность без осадков прогнозируется на все ближайшие три дня.

- Ночью в субботу на большей части территории области будет 4-9 градусов тепла, на юге 13 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём термометры покажут 16-21, на юге 24 градуса. В последующие двое суток, воскресенье и понедельник, температуры будут одинаковыми. По ночам ожидаем 5-10°С, на юге 13°С, на севере столбики термометров опустятся до отметки -2°С, на почве заморозки -1°С. В дневное время воздух прогреется до 20-25°С, на юге до 28°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 6-8°С, днём 19-21°С. В воскресенье: ночью 7-9°С, днём 20-22°С. В понедельник: ночью 7-9°С, днём 23-25°С.

Ветер в субботу ожидается восточный, в воскресенье и понедельник - северо-восточный. Скорость ветра в ближайшие три дня будет 9-14 м/с, на юге и востоке области прогнозируются усиления до 15-20 м/с.