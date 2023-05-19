Об этом сообщили сегодня, 19 мая, на брифинге в городском акимате. По данным рудненского отдела ЖКХ, установить терминалы уже согласились все городские перевозчики, а ТОО "AlemPay" готовится к монтажу терминалов в городские автобусы.

- Система почти ничем не отличается от той, что действует в Костанае, - рассказал начальник службы эксплуатации ТОО "AlemPay" Роман ГЛАЗКОВ. - Предусмотрены семь способов оплаты и четыре вида карточек для пенсионеров, детей и льготников. Проезд в Рудном по безналичной системе будет стоить 100 тенге, за наличку 150 тенге. Как и в Костанае это будут не валидаторы, а pos-терминалы. Это означает, что расплатиться в автобусе можно будет любой банковской картой.

Для льготников в Рудном установлены три пункта, где можно будет купить карточки - в ЦУМе, в магазинах "Восход" и "Универсам". Открыть пункты планируют через две недели. ТОО "AlemPay" обещает открыть свой офис в Рудном, но с точным адресом пока не определились. Стоимость карточек составит 500 тенге, срока годности у них нет. Пополнить их можно через приложение Каспи банка, баланс сотового телефона или Киви-терминалы.

- Когда изначально велось обсуждение по введению электронного билетирования, представители ТОО "AlemPay" были согласны нашим льготникам обеспечить картами, - спросил председатель рудненского маслихата Азамат ИСКАКОВ. - Данные по количеству у вас есть. В любом ведь случае эти люди будут проезжать бесплатно. И билеты им выдать бесплатно неужто нельзя?

- К сожалению, я такие вопросы не решаю. Но пока мне сказали, что все карты платные. Я уточню этот момент у руководства, - ответил Глазков.

Руководитель отдела ЖКХ Рудного Юрий ИТЕМГЕНОВ, отвечая на вопрос корреспондента "НГ", сообщил - в Рудном, как и в Костанае, предусмотрен переходный период.

- Переходный период будет действовать с 19 июня до 19 августа, - отметил Итемгенов. - Это означает, что в эти 2 месяца плата за проезд будет составлять 100 тенге вне зависимости от того, платите вы картой или наличными. С 19 августа наличными плата за проезд вырастет до 150 тенге с человека.

Пока в акимате не готовы сказать, сколько денег потребуется выделить из городского бюджета на компенсации перевозчикам. Однако, уже понятно, что сумма это будет "гораздо больше", чем обсуждавшиеся ранее 70-90 млн тенге в год.

Фото Георгия ГОВОРОВА