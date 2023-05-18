Местные госорганы до сих пор не могут сдать в эксплуатацию построенный в прошлом году в селе водопровод. Он позволил бы обеспечить жителей центральным водоснабжением. В настоящее время система децентрализована.

Строительство водопровода началось в 2019 году. Подрядчик - столичное ТОО «Астанаинжкомстрой». Стоимость строительно-монтажных работ - более 2,5 млрд тенге.

Завершить планировали в 2021 году, хотя по договору срок реализации - декабрь 2020-го. 17 мая 2023 года аким Аулиекольского района Ерлан ТЕМЕНОВ уточнил на отчетной встрече с населением с участием акима области, что в конце 2022 года водопровод был запущен, заказчик - районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства - принял объект.

- Есть юридические вопросы по его оформлению. Мы оформили всю кадастровую документацию, теперь идет передача в отдел ЖКХ, после – в эксплуатацию с дальнейшей подачей воды, - пояснил Теменов. - В течение месяца, думаю, закроется. Мы не можем идти на нарушения законодательства.

Как сообщили «НГ» в районном отделе строительства, документы проходят регистрацию в органах юстиции. После чего отдел ЖКХ передает их отделу финансов, который объявит конкурс на передачу объекта в доверительное управление. На конкурсные процедуры уйдет около месяца.

С учетом этого становится непонятно, в течение какого месяца «закроется» вопрос по центральному водоснабжению в селе Аманкарагай.

- С сентября я веду с ними переписку, они каждый месяц обещают, что в следующем месяце все будет. Сдали водопровод в июле-августе, а делали его 3 года, - пишет «НГ» жительница с. Аманкарагай Людмила. - Мы завели воду (сети - "НГ") в дом, отдали за это немалые деньги, а воды как не было, так и нет. Зато отчитались красиво, перерезали красную ленточку и на этом все. Беспредел просто на уровне акимата.

Аким района уточнил, что технически водопровод готов к эксплуатации - резервуар наполнен, электроснабжение имеется, насосы в рабочем состоянии.

- Юридически оформим и запускаем воду, - уверенно сказал он.

В своем докладе Ерлан Теменов обозначил, что в районе обеспечены качественной питьевой водой 23 населенных пункта с охватом населения более 32 тысяч человек, что составляет 92% от общего количества населения. Уже в следующем году этот показатель в акимате планируют довести до 99%. В 13 селах района имеется централизованное водоснабжение, в 10-ти установлены пункты раздачи воды.