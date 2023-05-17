По прогнозам синоптиков, в четверг, 18 мая, на большей части территории области ожидается дождь, особенно сильным он будет на юге в дневное время. Кроме того, в южной половине области ожидается гроза, возможен град, а на востоке пройдёт пыльная буря. В пятницу и субботу, 19-20 мая, на севере, юге и востоке дожди с грозами и град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в четверг и пятницу временами будет идти дождь с грозой. В субботу переменная облачность, без осадков.

- Ночью в четверг по области будет 5-10 градусов, на юге 13 градусов выше нуля, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём будет 12-17°С, на юге области 20°С. В пятницу ночью термометры покажут 3-8°С, на юге 12°С. Днем ожидаем 15-20, на юге 23 градуса тепла. В ночь на субботу температура воздуха ожидается 3-8°С, на юге 12°С. В дневное время воздух прогреется до 17-22°С, наи юге до 25°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 8-10°С, днём 15-20°С. В пятницу: ночью 6-8°С, днём 18-20°С. В субботу: ночью 6-8°С, днём 20-22°С.

В четверг ожидается переменный восточный и северо-восточный ветер, скоростью 15-20 м/с, на севере и востоке усиления до 23 м/с. В пятницу и субботу прогнозируется восточный, юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на юге и востоке области.



