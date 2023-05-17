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В каких еще районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой неделе?

17 мая 2023, 09:22 |  ЖКХ

Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети с 17 по 20 мая сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут еще в семи районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

Работы на ВЛ. ТП-459 17 мая с 15:00 до 17:30

Благоустроенный сектор:

  • пр. Аль-Фараби 130-138,
  • ул. Железнодорожная 1, 3,
  • Тауелсыздык 155, 159, 163,
  • ул. Урицкого 3

ТП-114 17 мая с 10:00 до 14:00

Частный сектор:

  • пр. Абая 229-314,
  • ул. 5Апреля 186-212, 217-237,
  •  ул. Рабочая 30-44,
  • ул. Каирбекова 181-195, 203-229, 229А,
  •  ул. Шипина 29, 31, 31/1-31/12, 46/2-46/10.

Работы на ВЛ.

17 мая с 10:00 до 11:00 и 18 мая с 13:30 до 15:00

  • Северная промзона район Федоровской трассы

КТП-46 (работы на ПС )

18 мая с 10:00 до 20:00

Частный сектор:

  • ул. Шевченко 39А, 41, 116-120,207А,
  • пр. Шевченко 122/1-122/16,
  • ул. Баймагамбетова 178-186, 184/1-184/11, 233-249, 203, 205А, 207-231,
  • ул. Козыбаева 148-164, 131-151,
  • ул. Амангельды 104-106, 112-120, 122А, 96А СЭС,
  • ул. Байтурсынова 114, 95/2 (Детсад),
  • ул. Победы 60, 64, 93А, 125-141,
  • ул. Победы 66 маг. Пента,
  • ул. Победы 62 Станция скорой помощи.

Светофор:

  • ул.Баймагамбетова–Победы,
  • Баймагамбетова-Амангельды,
  • Баймагамбетова-Пушкина,
  • Баймагамбетова -Тауелсыздык

РП-10 (работы на ПС)

19 мая с 10:00 до 20:00

Промзона район Аэропорта:

  • Агромельпром,
  •  ИП Казиева,
  • ТОО Строитель,
  • База IV

ТП-560 (работы на ВЛ)

с 17 по 20 мая с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Чернышевского 103, 106, 109/1, 111,
  • ул. Лесная 10 -20,
  • ул. Ленинградская 54 -70, 58/1 -58/10,
  • ул. Западная 7 -17, 3, 3/1,5, 5А, 8, 7 -17, 16-26,
  • ул. Плеханова 69 -75, 81, 100 -110, 98/3 -98/11,
  • ул. Трудовая 1/1 -1/5, 3 -16.

ТП-205 (работы на ПС)

20 мая с 10:00 до 18:00

Благоустроенный сектор:

  • ул. Лермонтова 10, 14, 14/1, 18,
  • пр. Абая 305,
  • ул. Алтынсарина 230.

Частный сектор:

  • пр. Абая 283-303,
  • ул. Заводская 2-6, 1-11,
  • 3 пр. Лермонтова 5-13, 2-14,
  • 4 пр. Лермонтова 1-11, 4-14, 20,
  • 5 пр. Лермонтова 1А, 1-11, 4-12,
  • 6 пр. Лермонтова 2-12, 1/1, 3, 15, 17, 17/1, 17/3.