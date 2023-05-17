Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети с 17 по 20 мая сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут еще в семи районах областного центра.

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В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

Работы на ВЛ. ТП-459 17 мая с 15:00 до 17:30

Благоустроенный сектор:

пр. Аль-Фараби 130-138,

ул. Железнодорожная 1, 3,

Тауелсыздык 155, 159, 163,

ул. Урицкого 3

ТП-114 17 мая с 10:00 до 14:00

Частный сектор:

пр. Абая 229-314,

ул. 5Апреля 186-212, 217-237,

ул. Рабочая 30-44,

ул. Каирбекова 181-195, 203-229, 229А,

ул. Шипина 29, 31, 31/1-31/12, 46/2-46/10.

Работы на ВЛ.

17 мая с 10:00 до 11:00 и 18 мая с 13:30 до 15:00

Северная промзона район Федоровской трассы

КТП-46 (работы на ПС )

18 мая с 10:00 до 20:00

Частный сектор:

ул. Шевченко 39А, 41, 116-120,207А,

пр. Шевченко 122/1-122/16,

ул. Баймагамбетова 178-186, 184/1-184/11, 233-249, 203, 205А, 207-231,

ул. Козыбаева 148-164, 131-151,

ул. Амангельды 104-106, 112-120, 122А, 96А СЭС,

ул. Байтурсынова 114, 95/2 (Детсад),

ул. Победы 60, 64, 93А, 125-141,

ул. Победы 66 маг. Пента,

ул. Победы 62 Станция скорой помощи.

Светофор:

ул.Баймагамбетова–Победы,

Баймагамбетова-Амангельды,

Баймагамбетова-Пушкина,

Баймагамбетова -Тауелсыздык

РП-10 (работы на ПС)

19 мая с 10:00 до 20:00

Промзона район Аэропорта:

Агромельпром,

ИП Казиева,

ТОО Строитель,

База IV

ТП-560 (работы на ВЛ)

с 17 по 20 мая с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Чернышевского 103, 106, 109/1, 111,

ул. Лесная 10 -20,

ул. Ленинградская 54 -70, 58/1 -58/10,

ул. Западная 7 -17, 3, 3/1,5, 5А, 8, 7 -17, 16-26,

ул. Плеханова 69 -75, 81, 100 -110, 98/3 -98/11,

ул. Трудовая 1/1 -1/5, 3 -16.

ТП-205 (работы на ПС)

20 мая с 10:00 до 18:00

Благоустроенный сектор:

ул. Лермонтова 10, 14, 14/1, 18,

пр. Абая 305,

ул. Алтынсарина 230.

Частный сектор: