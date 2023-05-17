В каких еще районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой неделе?
Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети с 17 по 20 мая сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут еще в семи районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
Работы на ВЛ. ТП-459 17 мая с 15:00 до 17:30
Благоустроенный сектор:
- пр. Аль-Фараби 130-138,
- ул. Железнодорожная 1, 3,
- Тауелсыздык 155, 159, 163,
- ул. Урицкого 3
ТП-114 17 мая с 10:00 до 14:00
Частный сектор:
- пр. Абая 229-314,
- ул. 5Апреля 186-212, 217-237,
- ул. Рабочая 30-44,
- ул. Каирбекова 181-195, 203-229, 229А,
- ул. Шипина 29, 31, 31/1-31/12, 46/2-46/10.
Работы на ВЛ.
17 мая с 10:00 до 11:00 и 18 мая с 13:30 до 15:00
- Северная промзона район Федоровской трассы
КТП-46 (работы на ПС )
18 мая с 10:00 до 20:00
Частный сектор:
- ул. Шевченко 39А, 41, 116-120,207А,
- пр. Шевченко 122/1-122/16,
- ул. Баймагамбетова 178-186, 184/1-184/11, 233-249, 203, 205А, 207-231,
- ул. Козыбаева 148-164, 131-151,
- ул. Амангельды 104-106, 112-120, 122А, 96А СЭС,
- ул. Байтурсынова 114, 95/2 (Детсад),
- ул. Победы 60, 64, 93А, 125-141,
- ул. Победы 66 маг. Пента,
- ул. Победы 62 Станция скорой помощи.
Светофор:
- ул.Баймагамбетова–Победы,
- Баймагамбетова-Амангельды,
- Баймагамбетова-Пушкина,
- Баймагамбетова -Тауелсыздык
РП-10 (работы на ПС)
19 мая с 10:00 до 20:00
Промзона район Аэропорта:
- Агромельпром,
- ИП Казиева,
- ТОО Строитель,
- База IV
ТП-560 (работы на ВЛ)
с 17 по 20 мая с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Чернышевского 103, 106, 109/1, 111,
- ул. Лесная 10 -20,
- ул. Ленинградская 54 -70, 58/1 -58/10,
- ул. Западная 7 -17, 3, 3/1,5, 5А, 8, 7 -17, 16-26,
- ул. Плеханова 69 -75, 81, 100 -110, 98/3 -98/11,
- ул. Трудовая 1/1 -1/5, 3 -16.
ТП-205 (работы на ПС)
20 мая с 10:00 до 18:00
Благоустроенный сектор:
- ул. Лермонтова 10, 14, 14/1, 18,
- пр. Абая 305,
- ул. Алтынсарина 230.
Частный сектор:
- пр. Абая 283-303,
- ул. Заводская 2-6, 1-11,
- 3 пр. Лермонтова 5-13, 2-14,
- 4 пр. Лермонтова 1-11, 4-14, 20,
- 5 пр. Лермонтова 1А, 1-11, 4-12,
- 6 пр. Лермонтова 2-12, 1/1, 3, 15, 17, 17/1, 17/3.
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