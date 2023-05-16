Инцидент произошел вчера, 15 мая, на ул. Чкалова,6. Трехлетняя девочка вышла на балкон и оперлась руками на москитную сетку. Очевидцы, боясь, что девочка упадет, позвонили в "102". Видео в редакцию "НГ" прислали читатели.

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили, что на вызов приехали участковый инспектор полиции Ильяс КАЗБАЕВ, сотрудники патрульной службы Олжас АМРИШЕВ и Владимир КИТОВ. Казбаев поднялся в квартиру на втором этаже и помог Амришеву подняться по карнизу на третий этаж.

Олжас Амришев (слева) и Ильяс Казбаев

- Действовали быстро и оперативно, прибыв на место происшествия, немедленно решили попасть в квартиру через второй этаж. Когда Олжас Амришев поднимался вверх был момент, что он чуть не сорвался. Хорошо, что смог его удержать, - рассказал Ильяс Казбаев.

Владимир Китов все это время страховал напарника под балконом.

Поднявшись к квартире, полицейский успокоил девочку, в это время пришла мама домой. Как оказалось, она оставила дочь закрытой в квартире и пошла в магазин.

В настоящее время с матерью проведена профилактическая беседа. Семью под контроль взяли инспектора по делам несовершеннолетних.

В пресс-службе ДП отметили, что это не первый случай, когда сотрудники полиции оказывают помощь именно в такой ситуации. Ильяс Казбаев в полиции служит в полиции более 9 лет, Олжас Амришев - три года. К примеру, три года назад Ильяс Казбаев спас девушку, которая хотела спрыгнуть с моста.