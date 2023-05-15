По прогнозам синоптиков, во вторник, 16 мая, днём на юге области ожидается дождь с грозой, на остальной территории осадков не будет. В среду, 17 мая, дожди с грозами и градом прогнозируются по всей южной половине области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие два дня по прогнозу — переменная облачность, без осадков.

- Во вторник ночью будет 3-8, на юге 12 градусов тепла,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - На севере области прогнозируем заморозки на почве до -2 °С. Днем будет достаточно тепло: 17-22, на юге 25 °С. Ночь на среду будет холоднее, прогнозируем 0-5, на юге 8 градусов, на севере заморозки до -3 °С. Дневные температуры в среду будут несколько ниже, чем во вторник — 13-18 °С, на юге 21 °С. В Костанае во вторник термометры покажут ночью 6-8 °С, днём 20-22 °С. В среду в областном центре будет 3-5 °С ночью и 16-18 °С днём.

Ветер во вторник ожидается северо-восточный, в среду северо-западный, скоростью 9-14 м/с, с порывами 15-20 м/с в южной половине области.