Новым начальником полиции региона стал генерал-майор полиции Файзуллин Ерлан Жумасеитович. Его активу Костанайской области и личному составу представил заместитель министра внутренних дел Игорь ЛЕПЕХА, сообщает пресс-служба ДП.





- В органах внутренних дел он служит с 1995 года, более 27 лет опыта работы в оперативных подразделениях. Ваш регион ему также хорошо знаком. Ерлан Жумасеитович уроженец Костанайской области. Здесь же начинал работу в полиции, - отметил Игорь Лепеха, представляя нового руководителя. - Прошел все ступени карьерного роста, начиная от должности оперуполномоченного. Практически 10 лет руководил районным отделом полиции Федоровского района ДП Костанайской области. С 2012 по 2017 год работал заместителем начальника Департамента полиции Костанайской области. Поэтому со всеми проблемами и особенностями региона он знаком,

Напомним, ранее должность начальника департамента полиции занимал Ерлан Омарбеков. Недавно он был назначен начальником ДП Восточно-Казахстанской области.