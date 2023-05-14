«Кайсар» и «Тобол» выявили победителя в матче КПЛ
Sports.kz
14 мая 2023, 21:04 | Государство
В заключительном матче девятого тура Казахстанской Премьер-лиги кызылординский «Кайсар» дома сыграл с костанайским «Тоболом», пишет Sports.kz.
Обеим командам была нужна победа, однако команды действовали очень осторожно, что в итоге вышло в малое количество опасных моментов. Первый тайм остался без голов, а на старте второго счет открыл украинский защитник хозяев поля Виталий Приндета. Времени у костанайцев было еще достаточно, однако отыграться не вышло, победа «волков» - 1:0.
Теперь у «Кайсара» стало 13 очков и он переместился на седьмое место турнирной таблицы, «Тобол» с 11 баллами идет двумя строчками ниже.
«Кайсар» — «Тобол» 1:0 (0:0)
Гол: Приндета 55 (1:0).
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