Какие дома будут оставаться без электричества на будущей неделе в Костанае?
14 мая 2023, 12:57 | ЖКХ
Ситуационный центр qostanai.ikomek опубликовал план работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с 15 по 20 мая 2023 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.
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