Депутаты мажилиса предложили ужесточить процедуру прохождения техосмотра транспортных средств в Казахстане. Нужно ли внести такую норму в законодательство? Да. Прохождение техосмотра превратилось в формальность, что приводит к ДТП.

Да. Нужно ужесточить требования и к организациям, которые проводят техосмотр.

Нет. Техосмотр нужно отменить, так как за состояние автомобиля отвечает его владелец.

Нет. Ужесточение законодательства в Казахстане приводит только к росту коррупции.

