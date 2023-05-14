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Какие дома будут оставаться без электричества на будущей неделе в Костанае?

14 мая 2023, 12:57 |  ЖКХ

Ситуационный центр qostanai.ikomek опубликовал план работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с 15 по 20 мая 2023 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.