В Костанае прошла заключительная игра серии игр за третье место в чемпионате Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между «Тоболом» и «Ирбисом Алматы».

Капитан «Тобола» Шаим Куанов начинает атаку своей команды / Фото vk.com/bctobol

Здесь же на площадке спортивно-развлекательного комплекса «Костанай» прошли и первые два матча этой серии до трех побед одной из команд, в которых «Тобол» в очень упорной борьбе выиграл первую игру в основное время со сетом 95:90, а во второй одержал победу лишь в овертайме - 91:85. Затем серия продолжилась в южной столице на площадке спортивно-развлекательного комплекса «Champ1on», где уже «Ирбис Алматы» одержал две уверенные победы - 85:56 и 86:69 и сравнял счет в серии - 2:2. Таким образом судьба бронзовых медалей должна была решиться в пятой игре этой захватывающей серии.

В отсутствии все еще не оправившегося после травмы одного из лидеров клуба Антона Быкова в стартовой пятерке главный тренер «Тобола» Тимур Султанов выпустил на площадку капитана команды Шаима Куанова, Павла Ильина, Рустама Валиева, Кирилла Горнаева и Аскара Ахметжана.

Первыми успеха во встрече добились гости, после чего команды дважды сменили друг друга на посту лидера, а спустя две с половиной минуты с момента начала игры хозяева, выйдя в очередной раз вперед, совершили семиочковый рывок, после чего наставник «Ирбиса Алматы» Евгений Исаков взял первый в матч тайм-аут. Однако минутный перерыв в игре не сказался на атакующих действиях баскетболистов костанайского клуба, которые к концу 6-й минуты довели свой отрыв до 14 очков - 19:5. Но буквально за полторы минуты сумевшие-таки перестроить свою игру гости набрали десять очков - 19:15, а за минуту до окончания четверти счет стал равным - 20:20 и больше не изменился к началу второй десятиминутки.

Менее чем через минуту после начала второй четверти «Тобол» вновь вышел вперед - 25:20, но к середине третьей минуты алматинцы сумели выйти в лидеры. Через три минуты, пропустив еще раз вперед хозяев и взяв тайм-аут, «Ирбис Алматы» вновь захватил лидерство и до большого перерыва больше его не выпускал из своих рук. Костанайцам не помог и взятый их наставником за три минуты до окончания первой половины матча тайм-аут, и на перерыв они так и ушли в роли догоняющих с отставанием в пять очков - 38:43.

Павел Ильин под кольцом «Ирбиса Алматы» / Фото vk.com/bctobol

После 15-минутного отдыха костанайским баскетболистам понадобилось три минуты, чтобы выйти вперед - 48:47. Почти сразу же после взятого тайм-аута «Ирбис Алматы» вернул себе роль лидера, однако в следующие три с половиной минуты счет дважды становился равным. А вот в такой же временной период игры до окончания четверти хозяева смогли набрать лишь одно очко и позволили алматинцам опередить себя на семь очков - 57:64.

Но при мощнейшей поддержке переполненных трибун СРК «Костанай» баскетболисты «Тобола» через три минуты после начала заключительного игрового отрезка в очередной раз вышли вперед - 67:66, после чего почти на три минуты в матче наступило затишье, которое прервали гости, вернувшие себе лидерство. Но после наступившего шестого в матче равенства в счете - 69:69 оставшиеся до конца четверти, матча и чемпионата четыре минуты лучше провели хозяева площадки, одержавшие трудную победу со счетом 84:78 (20:20, 18:23, 19:21, 27:14), которая принесла им бронзовые медали.

На счету Кирилла Горнаева 17 подборов и 6 результативных передач / Фото vk.com/bctobol

Лучшим в этом матче в составе «Тобола» был Шаим Куанов, отыгравший все 40 минут и набравший 26 очков. Результативными действиями также отметились Павел Ильин, набравший 20 очков, Адильбек Битенов - 13, Аскар Ахметжан - 12, Даниил Посашков - 6, Рустам Валиев - 5 и Кирилл Горнаев - 2.

С мячом Даниил Посашков / Фото vk.com/bctobol

Этот матч стал заключительным в чемпионате Казахстана, так как проходившее параллельно противостояние за чемпионский титул между «Астаной» и «Барсами Атырау» завершилось уже после первых трех матчей, в которых три победы одержал столичный клуб (110:62 и 84:46 в Астане и 58:52 в Атырау).

БК «Тобол» бронзовый призер чемпионата Казахстана сезона-2022/2023 / Фото nbf.kz

Сразу же после матча прошло награждение игроков, тренерского штаба и руководства БК «Тобол» бронзовыми медалями. Вместе с медалями специальные призы были вручены Антону Быкову и Шаиму Куанову, вошедшим в число лучших игроков чемпионата, среди которых также Роберт Пан («Ирбис Алматы»), Эрик Макгилл и Дэвин Гилмор (оба - «Барсы Атырау») и Маркелл Джонсон («Астана»).

Призы лучших игроков чемпионата Казахстана Антону Быкову и Шаиму Куанову вручила заместитель руководителя управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области и комиссар матча Елена Киреева / Фото nbf.kz