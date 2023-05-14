Специальный налоговый режим (СНР) с использованием мобильного приложения предусмотрен в ст. 686-1 Налогового кодекса РК. О том, какие бывают СНР, разъяснили на брифинге 12 мая в управлении государственных доходов по Костанаю.

Специальное мобильное приложение E-Salyq Business разработано для упрощенного порядка в использовании налоговых обязательств и обязательств по социальным платежам.





- Чтобы воспользоваться приложением, нужно его скачать на свой смартфон в Google Play, установить, пройти регистрацию и авторизацию, а если налогоплательщик не зарегистрирован в качестве ИП, ему необходимо заполнить в приложении необходимые данные, - пояснила главный специалист отдела по работе с налогоплательщиками Румия ГАФУРОВА. - Далее E-Salyq Business направит уведомление в информационную систему «Государственная база данных «Е-лицензирование» (ГБД ЕЛ) для регистрации ИП. ГБД ЕЛ, в свою очередь, направляет ответ о регистрации ИП в мобильное приложение и налогоплательщик регистрируется, как ИП. В приложении также имеется функционал «Формирование чека».

Отследить свою налоговую историю помогут также приложение E-Salyq Azamat и цифровой налоговый консультант @SalyqBot.

В нормах Налогового кодекса есть 8 видов СНР, налогоплательщик имеет право выбрать один из них. Они включают в себя: режим на основе патента, упрощенной декларации и фиксированного вычета.





- В 2021-2022 годах были введены СНР розничного налога (ст. 696, 696-2 Налогового кодекса РК) и с использованием специального мобильного приложения (ст. 686-1,686-2, 686-3 НК РК), - сообщила заместитель руководителя управления госдоходов по Костанаю Жанат АКИЛБЕКОВА. - Разработаны также СНР для производителей сельхозпродукции: крестьянских и фермерских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов.

Крестьянские и фермерские хозяйства вправе применять два специальных налоговых режима одновременно (п. 4 ст. 703 НК).

СНР розничного налога вправе применять, если в соответствии с Предпринимательским кодексом РК вы признаетесь субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляете один или несколько видов деятельности, определенных правительством РК для цели данного режима.

- Вообще определено 190 режимов, с ними можно ознакомится на сайте kgd.gov.kz или в НК РК, - отметила Акилбекова. - СНР розничного налога вправе применять налогоплательщики со среднесписочной численностью за налоговый период не более 200 человек, с доходом за календарный год не более 600 000 МРП (около 2 млрд тенге тенге, 1 МРП =3 450 тг) и те, кто осуществляет исключительно один или несколько из видов деятельности, определенных правительством РК, для целей применения данного режима, то есть один из этих 190 режимов. Если налогоплательщик применяет один из них и какой-либо другой, то розничный налог он уже не имеет права применять.

СНР розничного налога не вправе применять юрлица, у которых учредитель или участник одновременно является учредителем или участником другого юрлица, применяющего СНР розничного налога.

Фото Андрея СКИБЫ