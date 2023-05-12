В городе планируют строительно-монтажные работы по объекту «Внеплощадочные канализационные сети и канализационная насосная станция к новым микрорайонам «Байтерек», «Астана» и «Нур Алем». В рамках этого проекта будет произведена замена центральной канализационной трубы, сообщает пресс-служба акима.

Схема объезда маршрута №1

Замена трубы будет производится по улицам 40 лет Октября и Павлова. Также лпанируют заменить напорную канализацию от кафе «Пристань» до «Корейского» моста.

На время ремонтных работ маршруты №№ 1, 101, 102, 109 и 116 изменят свою схему движения. Дата начала работ - 15 мая. А вот срок завершения проекта еще не известен.