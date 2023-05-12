Два автобуса изменят маршрут из-за ремонта в мкрн. Аэропорт в Костанае
12 мая 2023, 11:01 | ЖКХ
Ремонтные работы в этом районе пройдут на ул. Герасимова в течение месяца. Ремонт начинается уже сегодня, 12 мая, и завершится 12 июня, сообщили в пресс-службе акима города.
В связи с ремонтными работами автобусы №№3 и 5, маршруты которых проходили по ул. Герасимова, будут объезжать этот участок по соседним улицам.
Последние новости
12.05.23 15:21 Проблему с отсутствием мобильной связи в бутиках на ул. Складской в Костанае прокомментировали налоговики
12.05.23 13:11 Ремонт на еще одном участке пр. Абая начинается в Костанае. Как будут ездить автобусы?
12.05.23 13:04 "Я не помню, на какой свет шла Аружан" - По делу о водителе TTS, насмерть сбившем ребенка, повторно допросили свидетелей
11.05.23 17:23 "Купил на фальшивые доллары цветы и виски" - На процессе по делу о фальшивомонетчиках продолжили допрос подсудимых в Костанае
11.05.23 16:21 В объемах запаса угля проблем не будет - управление энергетики и ЖКХ Костанайской области
11.05.23 15:52 Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной застройкой в Костанае не будут
11.05.23 15:00 «Не могу пройти мимо несправедливости» - История жизни костанайца вобрала в себя три эпохи
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.