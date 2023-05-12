Ремонтные работы в этом районе пройдут на ул. Герасимова в течение месяца. Ремонт начинается уже сегодня, 12 мая, и завершится 12 июня, сообщили в пресс-службе акима города.

В связи с ремонтными работами автобусы №№3 и 5, маршруты которых проходили по ул. Герасимова, будут объезжать этот участок по соседним улицам.