Прошлый отопительный сезон показал, что регион не испытывает проблем с запасами угля. В области 25 поставщиков угля, их деятельность охватывает все регионы. Они заключили договоры с производителями, уже приступили к наполнению тупиков и складов.

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- План по заготовке угля на предстоящий отопительный сезон составляет 535 тыс. тонн, - сообщил сегодня, 11 мая, на брифинге в РСК заместитель руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Алмат ГАПБАСОВ.

В управлении отметили, что приобрести социальный уголь по-прежнему можно в мобильном приложении Halyk Homebank. Эту опцию запустили год назад, но она так и не получила большого распространения среди местного населения.