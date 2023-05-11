В объемах запаса угля проблем не будет - управление энергетики и ЖКХ Костанайской области
Сауле КУАНБЕК
11 мая 2023, 16:21 | Общество
Прошлый отопительный сезон показал, что регион не испытывает проблем с запасами угля. В области 25 поставщиков угля, их деятельность охватывает все регионы. Они заключили договоры с производителями, уже приступили к наполнению тупиков и складов.
Иллюстративное фото Pixabay.com
- План по заготовке угля на предстоящий отопительный сезон составляет 535 тыс. тонн, - сообщил сегодня, 11 мая, на брифинге в РСК заместитель руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Алмат ГАПБАСОВ.
В управлении отметили, что приобрести социальный уголь по-прежнему можно в мобильном приложении Halyk Homebank. Эту опцию запустили год назад, но она так и не получила большого распространения среди местного населения.
Последние новости
11.05.23 17:23 "Купил на фальшивые доллары цветы и виски" - На процессе по делу о фальшивомонетчиках продолжили допрос подсудимых в Костанае
11.05.23 15:52 Повышать мощность теплоисточников в связи с многоэтажной застройкой в Костанае не будут
11.05.23 15:00 «Не могу пройти мимо несправедливости» - История жизни костанайца вобрала в себя три эпохи
11.05.23 13:39 Гранитную эпопею заменит мраморная? - Акимат Костаная прокомментировал благоустройство города
11.05.23 11:45 Газовая труба загорелась в многоэтажке Костаная
11.05.23 10:51 Был военкомат, да весь вышел - Зря на общественных слушаниях о ПДП микрорайона Арай что-то говорили о его сохранении
11.05.23 09:03 Пересмотреть правила проведения ремонта теплосетей предложил депутат Бауржан Смагулов
10.05.23 19:24 "Нарушения были, но они не причина ЧП" - По делу о взрыве в магазине "Оружейная палата" начали допрос обвиняемого
10.05.23 17:11 Дождливо и ветрено, возможен град - Погода ближайших трёх дней в Костанайской области
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.