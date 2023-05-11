Пожар произошел вчера, 10 мая, в пятиэтажном доме по ул. Волынова. Звонок о происходящем поступил на пульт "101" в 12:58. Когда пожарные расчеты прибыли на место, горели газовая труба перед железной дверью подъезда, пластиковое окно в квартире на первом этаже, а также электрическая проводка над окном.

- Спешно развернув рукава, пожарные приступили к тушению. В течение нескольких минут удалось сбить языки пламени, локализовав пожар в 13:12. Затем пожарные продолжили свою работу еще в течение 25 минут, полностью ликвидировав огонь в 13:37, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Благодаря оперативным действиям возгорание обошлось сравнительно малыми потерями, не дав огню распространиться в помещение квартиры на первом этаже.

Фото Александы ДИКАРЕВОЙ

При пожаре никто не пострадал. Площадь пожара составила 1 кв. м. На место выезжали 2 единицы пожарной техники и 7 сотрудников личного состава ПЧ-6 Костаная. Причину пожара предстоит установить специалистам.