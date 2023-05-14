Аля, Алевтина - самая большая собака из когда-либо бывавших в приюте ОФ «Сердце чистейшей породы». Здесь она оказалась в феврале 2022 года - подписчики Instagram-аккаунта фонда увидели «худого, замученного алабая в крови» в районе Наримановского рынка и позвонили учредительнице ОФ Людмиле БЕРЕСТОВОЙ, которая и рассказала "НГ" ее историю.

Аля - помесь алабая и лабрадора, нашли ее год назад в районе Наримановского рынка /Фото Андрея СКИБЫ

- Вид у собаки был такой, как будто ее переехал комбайн. Ее шерсть была почти вся красная от крови (именно из-за этого первоначально было дано имя Алая, впоследствии сокращенное до Аля), она казалась слабенькой, но передвигалась сама, хоть и с трудом. В ожидании приема в ветклинике рисовались самые страшные картины произошедшего с этой красавицей, но вердикт ветеринаров привел всех причастных к этой истории к приступу смеха - настолько резким был контраст между ее ужасающим видом и окончательным диагнозом. Оказалось, Аля просто изрезала себе язык, когда добывала еду на помойках - может, об разбитую стеклянную банку или жестянку от консервов, а потом наша чистюля умывалась и, вылизывая себя, измазала кровью все свое мощное тело.

От потери крови у нее была анемия, которую удалось быстро вылечить, потому что собака очень крепкая и сильная. Теперь она уже сама спасает от анемии пострадавших собратьев - недавно Алечка выступила донором для красивого девятимесячного щенка алабая, что спасло малышке жизнь.

Сейчас Алевтина живет в приюте ОФ «Сердце чистейшей породы» и ждет, когда ее заберут в новую семью /Фото Людмилы БЕРЕСТОВОЙ

Сейчас это полцентнера красоты, обаяния и благородства. Но при таких размерах Алечка прыгуча и игрива, и почесушкам радуется, как щенок, поэтому многочисленные «поклонники» часто оказываются в прямом смысле у ее ног.

По внешним признакам это помесь лабрадора и алабая, обе породы имеют свои прекрасные особенности и Алевтина взяла все самое лучшее. Она первой чувствует приближение к воротам чужих, оповещая об этом своим красивым басом, любит общение с человеком, при этом обладает чувством собственного достоинства и походкой королевы.

Поэтому семья Алечке нужна любящая, живущая в доме с большим двором, чтобы было что охранять и где играть со взрослыми и маленькими хозяевами.