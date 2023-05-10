По прогнозам синоптиков, в четверг, 11 мая, на востоке и юге области ночью ожидается дождь с грозой, днём небольшой дождь, на севере и западе - туман. В пятницу-субботу, 12-13 мая, ночью дождь с грозой на юге и востоке, а днем такая погода будет на всей территории области, возможен град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие три дня также будет дождь, в пятницу и субботу - гроза.

- Ночью в четверг по области будет 3-8, на юге 11 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём будет +15...+20°С, на юге области +23...+28°С. В пятницу ночью термометры покажут +3...+8°С, на юге +13°С, на севере прогнозируем заморозки -1°С. Днём воздух прогреется до 12-17, на юге до 20-25 градусов. В ночь на субботу будет +5...+10°С, на юге +13°С, день ожидается довольно прохладный - 7-12, на юге 15 градусов.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью +4...+6°С, днём +15...+17°С. В пятницу: ночью +5...+7°С, днём +12...+15°С. В субботу: ночью +5...+7°С, днём +10...+15°С.

В ближайшие трое суток ожидается северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, усиления до 15-20 м/с. В четверг усиления ветра прогнозируются на юге и востоке области, а в пятницу и субботу - на западе, востоке и юге.