День защитника Отечества масштабно отпраздновали 7 мая в Рудном. На центральной площади наградили 12 особо отличившихся мужчин, а десятки школьников и студентов вместе с пожарными прошли строевым маршем.

Аким Рудного Виктор ИОНЕНКО награждал горожан почетными грамотами "за достигнутые успехи в служебной деятельности, добросовестный труд и высокий профессионализм". Среди номинантов сотрудники полиции, ГЧС и прокуратуры, начальник рудненского военкомата, спасатель и учителя НВП. Почетным знаком "Жанибек хан" наградили водителя-механика рудненского политехнического колледжа Сагатбека Джавгатшина за активное участие в международном антиядерном движении "Невада-Семипалатинск".

- Это праздник мужественных, сильных граждан, истинных патриотов своей страны, - выступил Ионенко. - Он является данью глубокого уважения всем, кто служил и служит на благо отечества. И тем, кто готовится вступить в ряды казахстанской армии. Это люди, которые не жалеют сил, и не считаясь с личным временем, идут на защиту общественного порядка в родном городе. Ряды военнослужащих за прошлый год пополнили 234 рудничанина, а с начала этого года еще 30 наших парней отправились служить в разных частях страны.

Сагатбека Джавгатшина наградили почетным знаком "Жанибек хан"

Напротив сцены установили 200 стульев для почетных гостей, среди которых в основном ветераны военных конфликтов и ветераны МВД, ДЧС. В целом же мероприятие не вызвало большого ажиотажа, собрав от силы несколько сотен жителей.

Хоть мероприятие и назвали акцией, но по сути провели парад. В акции строевого марша участвовали 12 разных коллективов. Все в своей отличительной форме с голубыми лентами на груди. Большинство колонн состояли из школьников. Ученица 10 "Б" класса гимназии №5 Вероника ПИСКОРСКАЯ рассказывает - репетировали марш почти три недели.

- Мы стояли под солнцем, это было очень тяжело, - говорит Вероника. - Но было классно. В колонне тут ученики разных классов, нас отобрал наш учитель НВП, поставил перед фактом, что мы участвуем. Мне кажется, это прикольно, что мы маршируем и поздравляем мужчин с днём защитника отечества. Мне нравится ходить строем, это выглядит красиво.

Более профессионально чеканили шаг студенты рудненского колледжа, воспитанники военно-патриотического клуба "Батыр". Второкурсник Бахытжан КАЛЕНОВ натренировал шаг во время службы в пограничных войсках.

Во время марша я все время думал о том, как надо хорошо выступить, чтобы подать пример младшему поколению, - признался Бахытжан. - Сам марш дался мне легко, я был хорошо подготовлен. Ребята наши волновались, так как на нас смотрели много людей. Но с задачей справились и показали марш на высшем уровне.

Возглавила акцию колонна из сотрудников рудненской пожарной части №2.

- В колонне 20 человек личного состава пожарной части - пожарные, водители, - рассказал капитан гражданской защиты Ерлан СЕЙТАНОВ. - У нас еженедельно проводятся занятия по строевой подготовке, поэтому база у нас есть. Я горжусь, что у нас люди патриоты, уважают людей в форме. Для нас честь пройти строем перед ветеранами.

Участники акции сделали круг по площади, после чего ушли вниз по ул. Горняков к вечному огню. Их сменили местные творческие коллективы с небольшой концертной программой.

Фото Георгия ГОВОРОВА