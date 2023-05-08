В Алматы на площадке спортивно-развлекательного комплекса «Champ1on» состоялся третий матч серии игр за третье место в чемпионате Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между «Ирбисом Алматы» и «Тоболом».

В атаке «Тобол» / Фото vk.com/bctobol

Первые два матча этой серии до трех побед одной из команд прошли в Костанае, где «Тобол» в очень упорной борьбе выиграл первую игру в основное время со сетом 95:90, а во второй одержал победу лишь в овертайме - 91:85.

В Алматы в составе «Ирбиса Алматы» вышли на площадку не игравшие в первых двух матчах американские легионеры команды Аарон Феликс и Джейден Сайлз. А в составе гостей вновь не играл один из лидеров «Тобола» Антон Быков, хотя он и был включен в заявку на игру.

В игре Кирилл Горнаев / Фото vk.com/bctobol

В начале первой четверти третьего матча за бронзовые медали лидировали хозяева, но на 4-й минуте счет стал равным - 6:6, после чего гости за две минуты набрали еще пять очков - 6:11. К началу второго игрового отрезка алматинский клуб остался в роли догоняющего с трехочковым отставанием - 14:17.

Спустя четыре минуты игрового времени после начала второй четверти «Ирбис Алматы» вышел вперед - 20:19. Главный тренер «Тобола» Тимур Султанов в ходе четверти брал два тайм-аута, но они не изменили ход игры, и до перерыва алматинцы довели свое преимущество до девяти очков - 38:29.

С мячом Ануар Симбаев / Фото vk.com/bctobol

В третьей четверти, на восьмой минуте которой площадку покинул после пятого фола капитан костанайского клуба Шаим Куанов, отставание «Тобола» еще более увеличилось и достигло 24 очков - 65:41. Такое отставание практически отыграть уже было невозможно в четвертой четверти, которую разыгравшийся «Ирбис Алматы» также завершил в свою пользу, одержав в итоге первую победу в серии - 85:56 (14:17, 24:12, 27:12, 20:15).

Второй матч подряд капитан «Тобола» Шаим Куанов не доигрывает из-за перебора фолов / Фото vk.com/bctobol

В составе «Тобола» результативными действиями отметились все девять выходивших на площадку игроков. Павел Ильин набрал 12 очков, Кирилл Горнаев - 10, Даниил Посашков - 9, Адильбек Битенов - 8, Шаим Куанов - 6, Ануар Симбаев - 5, Аскар Ахметжан - 3, Темирлан Капаков - 2 и Рустам Валиев - 1.

Сегодня состоится четвертый матч противостояния за третье место, в котором «Ирбис Алматы» попытается сравнять счет в серии, а «Тобол» может завершить ее победой.