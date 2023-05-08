В Алматы прошли первые два матча финала чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2022/2023 между многократным чемпионом страны местным «Кайратом» и рудненским «Аятом».

Луан Марсело против вратаря «Кайрата» Игиты / Фото instagram.com/afckairat

Эти клубы завершили первый этап - регулярный чемпионат - соответственно на первом и втором местах, а на этапе плей-офф уверенно прошли четверьфинальные и полуфинальные стадии. В 1/4 финала «Кайрат» дважды переиграл «Астану» (10:4 в Астане и 6:3 в Алматы), а «Аят» выиграл в гостях у «Каспия» - 7:2, а на матч в Рудный клуб из Актау не явился, и ему было засчитано техническое поражение.

В полуфинале «Кайрат» трижды переиграл «Атырау» (5:3 и 5:2 в Алматы и 5:1 в Атырау), а рудничане начали полуфинальную серию с «Актобе» двумя домашними победами - 5:3 и 7:4, а затем одержали сухую победу и в Актобе - 2:0.

Финалисты чемпионата Казахстана также получили и право представлять Казахстан в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу, причем для «Кайрата» это будет уже 20-е участие в престижном еврокубке, в котором он десять раз выходил в полуфинал, а для «Аята» - третье. А финальная серия игр между «Кайратом» и «Аятом», которая пройдет до трех побед одной из команд, стартовала двумя матчами в Алматы на паркете Физкультурно-оздоровительного комплекса «Нур-Аман».

Борьбу за мяч ведут нападающий «Аята» Азат Валиуллин и защитник «Кайрата Дуглас Жуниор / Фото instagram.com/afckairat

«Аят», игравший в южной столице под руководством тренера Василия Смолина, оказал в первом матче достойное сопротивление именитому сопернику. Счет во встрече открыли хозяева после атаки по правому краю на 5-й минуте, когда Альберт Акбаликов сместился справа вдоль штрафной зоны и пробил низом в правый угол ворот. На 17-й минуте после паса Луано Марсело из центрального круга Азат Валиуллин опередил перед штрафной зоной Чингиза Есенаманова, переиграл вышедшего навстречу вратаря «Кайрата» Игиту и пробил в пустые ворота - 1:1. Через минуту Абдирасул Абдуманапулы перехватил мяч после удара подключившегося к атаке «Кайрата» Игиты и из своей штрафной зоны послал его в пустые ворота, выведя «Аят» вперед.

В середине второго тайма Луан Марсело отобрал мяч на половине поля соперника у Мартинса и, выйдя один на один с вратарем, с линии штрафной зоны забил третий гол в ворота хозяев. А на 33-й минуте отличился вратарь «Аята» Лео, поймавший мяч после атаки хозяев и от своих ворот пробивший по пустым воротам «Кайрата».

Проигрывая три мяча за семь минут до окончания матча, алматинцы активизировались и начали активно штурмовать ворота соперника. На паркет в составе «Кайрата» вместо вратаря вышел пятым полевым игроком остававшийся почти полгода вне игры после серьезной травмы бразилец Диего Фаверо, гол которого на 34-й минуте помог хозяевам переломить ход игры. Через две минуты лучший бомбардир чемпионата Кайо Руиз сократил счет до минимума. А за 10 секунд до финальной сирены Биржан Оразов ударом слева с острого угла в ближний угол ворот сравнял счет - 4:4.

В дополнительное время Есенаманов после розыгрыша углового удара вывел алматинцев вперед. А когда и вратарь рудничан подключился к атаке своей команды, бразилец Гомес Эдсон дос Сантос отправил мяч в пустые ворота «Аята», поставив точку в матче - 6:4. И «Кайрат» повел в серии - 1:0.

Второй матч очень активно начали хозяева, которые усилиями Оразова и Эдсона на 8-й минуте вели в счете 2:0. Однако на 11-й минуте Абдуманапулы ударом справа забил первый ответный гол, а еще через три минуты Луан Марсело после передачи Валиуллина сравнял счет - 2:2.

С мячом нападающий «Аята» Лукас Розенски / Фото instagram.com/afckairat

С этим счетом команды ушли на перерыв, а изменился он лишь на 36-й минуте, когда вернувшийся в строй Данил Карпюк реализовал пенальти, назначенный за нарушение правил Игитой против Лауна Марсело в штрафной зоне «Кайрата». А за 40 секунд до окончания основного времени матча Даурен Турсагулов спас хозяев от поражения в основное время, сравняв счет - 3:3.

На пятой минуте дополнительного времени снова состоялась дуэль Игита - Карпюк на этот раз на дабл-пенальти, и снова победителем вышел Карпюк, выведший «Аят» вперед. После пропущенного гола «Кайрат» поменял вратаря на пятого полевого игрока и за две минуты до окончания дополнительного времени едва не сравнял счет, но после удара справа Дугласа Жуниора мяч попал в перекладину. Его подхватил Карпюк, переиграл Турсагулова и дальним ударом точно пробил по пустым воротам, увеличив преимущество своего клуба. А на последней минуте дополнительного времени тот же Карпюк перехватил в своей штрафной зоне передачу соперника и еще раз отправил мяч в пустые ворота хозяев, поставив точку в матче и зафиксировав поражение «Кайрата» - 3:6.

Счет в финальной серии сравнялся - 1:1, а продолжится она двумя матчами в Рудном.