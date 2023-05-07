Второй тур подряд в рамках чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» проводил в Костанае на поле манежа «Тобыл Арена».

Жаслан Жумашев открыл счет в матче / Скриншот трансляции

Его соперником в восьмом туре чемпионата стал «Кайрат», находившийся с 12-ю очками на пятом месте, набрав на одно очко больше «Тобола», который после трех побед на старте чемпионата в последних четырех матчах записал в свой актив всего два очка, опустившись на шестое место.

Сербский наставник «Тобола» Милич Чурчич на матч с «Кайратом» выпустил на поле голкипера Султана Бусурманова, защитников Романа Асранкулова, серба Бояна Младовича, Александра Марочкина и Багдата Каирова, полузащитников Серикжана Мужикова (капитан команды), серба Ивана Рогача и Самата Жарынбетова, а также игроков линии атаки Жаслана Жумашева, ивуарийца Сержа Дебле и Ислама Чеснокова.

Встреча началась с небольшого давления гостей, с которым хозяева легко справлялись и организовывали быстрые контратаки и на 10-й минуте открыли счет. Произошло это после того, как Рогач со своей половины поля сделал длинный заброс по правому краю к штрафной площади алматинцев Чеснокову, который вошел в нее с мячом и от угла вратарской площадки сделал прострел низом вдоль ворот. Дебле в борьбе с Дамиром Касабулатом в падении не дотянулся до мяча у ближней штанги, а вот Жумашев беспрепятственно переправил его в сетку ворот у дальней штанги.

После забитого гола игра продолжилась в том же стиле - гости шли вперед большими силами, а хозяева по-прежнему играли от обороны. На 24-й минуте Асранкулов начал контратаку по левому краю, которую продолжили Жумашев и Мужиков. Капитан «Тобола» от лицевой линии вернул мяч Жумашеву, который сделал подачу в центр штрафной площади на Дебле, но того опередил капитан «Кайрата» российский защитник Виктор Васин, выбивший из пределов штрафной площади мяч головой. Однако его подхватил подключившийся к атаке Рогач и вторым касанием метров с 25-ти из центра сильно пробил по воротам, но голкипер гостей Данил Устименко отбил мяч в падении перед собой, а Касабулат выбил его за пределы штрафной площади. Но и на этот раз мячом завладели хозяева, а после ряда передач пробил по воротам из центра с линии штрафной площади уже Мужиков. Однако на этот раз Устименко со второй попытки поймал мяч.

Гости, уже не владевшие к этому моменту инициативой, продолжали искать подходы к воротам соперника, и на 29-й минуте сместившийся на правый край бразильский нападающий Жоао Пауло от боковой линии пробил в ближний угол. И уже голкипер «Тобола» Султан Бусурманов в падении выбил мяч кулаками подальше от своих владений. Через четыре минуты гости на правом краю заработали штрафной удар вблизи штрафной площади, и тот же Пауло сделал навесную подачу на дальний край вратарской площадки, откуда Еркебулан Сейдахмет, только что вышедший на замену вместо получившего травму Егора Ткаченко, сделал передачу под удар Вячеславу Швыреву, но защитники заблокировали удар нападающего гостей, а затем выбили мяч.

На 41-й минуте защитник «Кайрата» Лев Кургин сбил в районе правого угла штрафной площади Чеснокова, но мяч после удара Мужикова со стандарта пролетел над ближним верхним углом ворот. Окончание тайма прошло в атаках алматинского клуба, а завершился он ударом выше ворот с подступов к штрафной площади полузащитника гостей Андрея Ульшина.

Во втором тайме вместо Асранкулова на поле вышел россиянин Альберт Габараев. Первый же удар по воротам после перерыва нанесли гости, и сделал это на 49-й минуте вышедший вместо Ульшина Артур Шушеначев, пробивший в прыжке головой из района 11-метровой отметки рядом с левой штангой. Однако через пять минут нападающий «Кайрата», выпрыгнув выше Каирова, повторил удар с чуть более близкого расстояния после аналогичной подачи справа, и на этот раз мяч влетел в левый угол ворот «Тобола» - 1:1.

Тут же в составе хозяев произошла двойная замена, в ходе которой серб Йован Илич вышел на поле вместо Жарынбетова, а узбекистанец Игорь Сергеев - вместо Дебле. И почти сразу же «Тобол» организовал выход по правому краю Чеснокова, которого в районе угла штрафной площади откровенно сбил с ног обыгранный им израильский защитник Офри Арад, но арбитр встречи Артем Кучин из Караганды не отреагировал на это нарушение. На 62-й минуте венгр Асмир Сульич заменил Рогача, а через три минуты опасный момент возник у ворот «Тобола», но Бусурманов в падении отразил удар Шушеначева от левого угла вратарской площадки в дальний угол ворот. А на 72-й минуте голкипер хозяев был бессилен после удара Пауло от левого угла штрафной площади под перекладину по центру ворот - 1:2. Для бразильца, являющегося лучшим бомбардиром чемпионата, этот гол стал уже седьмым.

А между тем в составе хозяев серб Мильян Вукадинович вышел вместо Жумашева. И на 74-й минуте он сделал хорошую поперечную подачу с левого края штрафной площади, которую в прыжке от линии вратарской площадке замкнул головой Сергеев, но тому помешал прицельно пробить откровенный толчок в спину во время прыжка Швырева, на который никак не отреагировал арбитр встречи. Игравший в эти минуты намного активнее «Тобол» вскоре провел красивую комбинацию на правом фланге, завершившуюся входом в штрафную площадь Мужикова, который почти от лицевой линии сделал передачу низом Сергееву, но тому не дал пробить Сейдахмет, сбив с ног нападающего хозяев. Однако свисток арбитра промолчал и после этого эпизода.

«Тобол» продолжал атаковать, перейдя всем составом, кроме голкипера, на половину поля соперника, и на 81-й минуте Чесноков от правой линии штрафной площади сделал передачу налево на ход Сергееву, у которого Устименко броском в ноги забрал мяч на линии вратарской площадки. Гости ответили неточным ударом метров с 25-ти по центру Адилета Садыбекова.

Ислам Чесноков делает счет 2:2 / Скриншот трансляции

На 90-й минуте очередная атака «Тобола» завершилась сильным ударом Габараева от левого угла штрафной площади, но Устименко в прыжке отбил летевший под перекладину мяч, который взлетел над вратарской площадкой и к которому первым успел Чесноков, выпрыгнувший из-за спин Арада и Кургина и головой отправивший его в сетку ворот - 2:2.

На третьей из пяти добавленных минут «Тобол» мог вырвать победу, когда Сульич, получив передачу справа от Чеснокова, из правого угла штрафной площади сделал передачу во вратарскую площадку открывшемуся там Вукадиновичу, но переправленный им в ворота мяч попал в штангу и отлетел к Устименко. А когда казалось, что дело идет ко второй подряд домашней боевой ничье со счетом 2:2, как и в поединке с «Актобе», гости провели быструю контратаку с переводом мяча на левый край российскому полузащитнику Антону Крачковскому, который от угла вратарской площадки сделал прострел. Младович прямо перед воротами отбил мяч, но точно на полузащитника «Кайрата» Дмитрия Сергеева. Еще один российский легионер гостей в падении промахнулся по мячу, но уже лежа на газоне во вратарской площадке сумел-таки со второй попытки протолкнуть его в сетку ворот мимо Бусурманова и Младовича, опередив при этом стоявших рядом Марочкина и Илича - 2:3.

Мяч после удара Мильяна Вукадиновича попадает в штангу / Скриншот трансляции

После матча главный тренер «Тобола» Милич Чурчич поздравил «Кайрат» с победой:

- Соперник был сегодня хороший. У нас тоже много местных игроков и игроков, которые меньше играли в прошлом году или вообще не играли, поэтому надо набраться терпения - мы стараемся, работаем, играем в интересный футбол. Да, есть проблемы в обороне, это видно, когда пропускаешь три гола дома. Это тяжело, но за 20 секунд до этого был стопроцентный момент. Может быть фарта сегодня не было. Не было бы проблем, если бы забили вовремя. Надо до конца работать. Продолжаем дальше работать, игроки оставили все силы на поле. Было бы это достаточно - мы бы выиграли. Получается, что недостаточно. Никогда не знаем, как сложится игра, но все равно она получилась интересной. А нам надо выйти из сложившейся ситуации.

После поражения «Тобол» с 11-ю набранными очками сохранил за собой шестую строчку в турнирной таблице, но до окончания тура его могут обойти играющие позже и отстающие от него на одно очко «Окжетпес» и «Атырау».

Следующий матч «Тобол» проведет 14 мая в Кызылорде против местного «Кайсара».