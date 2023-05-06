В матче восьмого тура чемпионата Казахстана "Кайрат" добыл выездную победу над "Тоболом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото ФК "Тобол"

Счет в центральном матче тура открыл полузащитник "Тобола" Жаслан Жумашев. В начале второго тайма вышедший на замену у гостей Артур Шушеначев выровнял положение, замкнув головой передачу с фланга. Для нападающего сборной Казахстан это четвертый гол в нынешнем сезоне КПЛ.

Вскоре "Кайрат" вышел вперед, забил бразилец Жоао Пауло. Легионер отметился красивым ударом с левой ноги в дальнюю девятку. Для лидера алматинского клуба это уже седьмой гол в КПЛ, он лучший бомбардир турнира.

На последних минутах "Тобол" сделал счет 2:2, Ислам Чесноков с близкого расстояния добил мяч в ворота Данила Устименко. Однако, "Кайрат" в компенсированное время вновь забил, российский полузащитник Дмитрий Сергеев стал автором победного гола.

"Кайрат" после восьми матчей в чемпионате Казахстана имеет в своем активе 15 очков, у "Тобола" 11 баллов.