С 3 мая на стендах, размещенных в холле Костанайского областного историко-краеведческого музея, экспонируются архивные фотографии, на которых запечатлены страницы жизни известных в нашей области художников-скульпторов – Музы и Леонида Белоусовых.





Вся творческая биография супругов Белоусовых связана с нашей областью, куда они приехали в 1958 году после окончания Ленинградского высшего художественного училища им. В.И. Мухиной.





Творческое наследие Белоусовых - десятки мемориальных комплексов и монументов, в свое время установленных по всей области. Кроме серии памятников Ленину, как оттиску коммунистической идеологии, супруги Белоусовы создали скульптуры Ыбрая Алтынсарина, Абая Кунанбаева, Султана Баймагамбетова.





Ими Созданы и все мемориальные комплексы, посвящённые памяти павших в Великой Отечественной войне воинов, что по сей день можно увидеть в районных центрах и крупных сёлах Костанайской области. Самый узнаваемый из таких объектов - мемориал павшим в Великой Отечественной войне в парке Победы, известный в городе также как памятник Неизвестному солдату.

9 мая к этому мемориалу вновь придут сотни костанайцев, чтобы возложить цветы и почтить память погибших солдат минутой молчания. Вспомните и о тех, кто создавал этот мемориал – Музе и Леониде Белоусовых.





Выставка «Свет творчества» продлится месяц. Музей работает по обычному графику с выходным днём в понедельник.

Фото Олега ПАКА