В спортивно-развлекательном комплексе «Костанай» прошел второй матч серии игр за третье место в чемпионате Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги, борьбу за которое в сезоне-2022/2023 ведут костанайский «Тобол» и «Ирбис Алматы».

Капитан «Тобола» Шаим Куанов начинает атаку своей команды / Фото vk.com/bctobol

Для завоевания бронзовых наград чемпионата необходимо одной из команд одержать победы в трех матчах этой серии, первый поединок которой, состоявшийся накануне здесь же, прошел в очень упорной борьбе и завершился победой костанайского клуба со счетом 95:90.

Во втором матче подряд «Ирбис Алматы» проводил игру без своих американских легионеров Аарона Феликса и Джейдена Сайлза. Также не вышел на площадку и один из лидеров «Тобола» Антон Быков, принесший накануне в копилку своей команды 21 очко.

К кольцу «Ирбиса Алматы» прорывается Павел Ильин / Фото vk.com/bctobol

Начало второго матча также, как и накануне, прошло в очень упорной борьбе. И хотя алматинскому клубу ни разу не удалось в ходе первой четверти выйти вперед, счет дважды становился равным. Во второй раз он сравнялся на седьмой минуте игрового отрезка после взятого главным тренером «Ирбиса Алматы» Евгением Исаковым тайм-аута - 14:14. Но до первого перерыва баскетболисты «Тобола» сумели оторваться на пять очков - 26:21.

Уже через две минуты второй четверти наставник гостей вновь взял тайм-аут при счете 30:26 в пользу хозяев. Однако до середины десятиминутки положение дел на площадке не изменилось, а вот после счета 35:29 вплоть до последней минуты четверти забрасывали только гости - 35:42, после чего был вынужден прибегнуть к тайм-ауту уже главный тренер «Тобола» Тимур Султанов. И все же на большой перерыв хозяева ушли, уступая в счете пять очков - 37:42.

С мячом Аскар Ахметжан / Фото vk.com/bctobol

Неизвестно, что говорил во время отдыха наставник хозяев своим подопечным, но перерыв явно пошел на пользу баскетболистам «Тобола», уже к середине третьей минуты третьей четверти сравнявшим счет - 44:44. После этого костанайский клуб вернул себе лидерство в матче, позволим набрать алматинцам за восемь с половиной минут четверти всего пять очков - 56:47. Однако ровно столько же гости сумели набрать в оставшиеся полторы минуты игрового отрезка, а перед заключительной четвертью преимущество «Тобола» составляло восемь очков - 60:52.

К середине четвертой десятиминутки гостям удалось отыграть пять очков - 70:67. Не очень помог «Тоболу» и взятый при этом счете тайм-аут, а за три минуты до окончания основного времени преимущество «Тобола» сократилось до минимального - 72:71. После обмена точными двухочковыми бросками хозяева провели еще одну результативную атаку, но вскоре капитан «Тобола» Шаим Куанов заработал третий в четверти и пятый в матче фол и, отыграв до этого момента без замен, был вынужден покинуть площадку до конца встречи. Гости смогли реализовать лишь один штрафной бросок - 76:74, и при этом счете за 29 секунд до финальной сирены хозяева взяли тайм-аут, после которого минутный перерыв тут же взял и алматинский клуб. Через четверть минуты после возобновления игры «Ирбису Алматы» удалось сравнять счет - 76:76, а за десять секунд до окончания основного времени у «Тобола» появился шанс склонить чашу весов на свою сторону, после того как гости совершили очередной фол. Однако запредельное волнение не позволило Павлу Ильину реализовать хотя бы один из двух, назначенных за это нарушение штрафных бросков, и матч продолжился в овертайме.

Шесть раз в ходе матча наставник «Тобола» Тимур Султанов брал тайм-ауты, чтобы внести необходимые коррективы в игру своих подопечных / Фото vk.com/bctobol

В середине первой из пяти дополнительных минут игры гости вышли вперед, но «Тобол», который в основное время, кроме Куанова, потерял также из-за пяти совершенных фолов Аскара Ахметжана и Кирилла Горнаева, еще до окончания этой минуты со штрафных бросков сравнял счет. Затем Даниил Посашков дважды выводил хозяев вперед, второй раз сделав это ровно в середине овертайма, реализовав два штрафных броска - 82:81. Вскоре гости в третий раз в овертайме вышли в лидеры, но точный трехочковый бросок Адильбека Битенова, а затем и реализация двух штрафных бросков Ильиным вновь изменили ситуацию в накалившейся до предела игре в пользу «Тобола» - 87:83. Забегая вперед, стоит отметить, что до конца матча команды не смогли больше поразить кольцо соперника с игры, а счет менялся только исключительно за счет реализации штрафных бросков.

За 40 секунд до окончания овертайма отрыв хозяев в счете сократилось до двух очков - 87:85, но в оставшееся время костанайский клуб смог увеличить свое преимущество, реализовав все четыре штрафных броска, назначенные за два фола гостей, в промежутках между которыми с интервалом в пять секунд наставники «Тобола», а затем «Ирбиса Алматы» брали тайм-ауты.

Трудная победа «Тобола» в овертайме - 91:85 ОТ (26:21, 11:21, 23:10, 16:24, 15:9), позволила костанайским баскетболистам повести в серии за третье место со счетом 2:0.

Самым результативным в «Тоболе» во втором матче за «бронзу» стал Даниил Посашков / Фото vk.com/bctobol

Самым результативным в составе «Тобола» в этой игре стал Даниил Посашков, набравший 21 очко. На два очка меньше на счету Рустама Валиева - 19 очков. Павел Ильин принес в копилку команды 18 очков, Аскар Ахметжан - 13, Шаим Куанов - 9, Адильбек Битенов - 5, Кирилл Горнаев - 4 и Темирлан Капаков - 2.

Теперь серия продолжится в Алматы, где 7 мая на площадке спортивно-развлекательного комплекса «Champ1on» состоится третий матч между «Ирбисом Алматы» и «Тоболом».