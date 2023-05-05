По прогнозам синоптиков, в субботу, 6 мая, на всей территории области осадков не ожидается. В воскресенье, 7 мая, на севере и западе области днём пройдёт дождь с грозой. В понедельник, 8 мая, дожди и грозы ожидаются на севере, западе и востоке области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в субботу и воскресенье будет сухо, а в понедельник по прогнозу – дождь, гроза.

- В субботу ночью будет 5-10, на юго-востоке 2 градуса тепла, а на юге области на почве ожидаются заморозки до -2°С, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – Днем столбики термометров поднимутся до +22…+27°С. В последующие двое суток по ночам прогнозируются всё те же 5-10 градусов тепла, на юге 13 градусов. Дневные температуры будут различаться. В воскресенье воздух прогреется до 25-30°С. В понедельник термометры покажут 20-25°С, на севере и западе +15°С.

Ветер в субботу ожидается южный с переходом на юго-восточный, это направление сохранится на воскресенье и понедельник. В ближайшие трое суток скорость ветра в среднем составит 9-14 м/с, в дневное время возможны усиления скорости до 15-20 м/с. В субботу усиления ветра прогнозируются на юге, в воскресенье - на западе и севере, в понедельник – на западе, севере и востоке.

<!--[endif]-->