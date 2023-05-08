Могут ли заведения Казахстана требовать от своих посетителей депозитную плату? На этот вопрос ответили в Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции, передает Tengri Life.

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Депозитная система - это установленный администрацией заведения взнос, который обязан внести потребитель при посещении. Посетитель может сделать заказ, который будет равен размеру депозита или дороже. Если же заказ будет стоимостью ниже, заведение разницу не возвращает.

"Депозитный способ оплаты незаконен - согласно статье 28 закона "О защите прав потребителей", продавец обязан обеспечить потребителю свободный выбор товара надлежащего качества в удобное для потребителя время с учетом режима работы заведения. Запрещается принуждать потребителя приобретать товар в ненужном ему количестве и ассортименте.

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Если же посетитель откажется выплачивать депозит, администрация заведения, скорее всего, откажет ему в оказании услуг. И это тоже незаконно", - объяснили в комитете.

В статье 387 Гражданского кодекса говорится, что публичный договор заключается продавцом и покупателем, продавец в свою очередь обязан осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится, напомнили в ведомстве.

"То есть продавец обязан продавать товар каждому покупателю, администрация заведения обязана обслуживать каждого посетителя. Так, отказ продавца или администрации заведения от предоставления услуг при наличии возможности их предоставить потребителю не допускается", - добавили в Комитете по защите прав потребителей.