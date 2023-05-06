Министерство труда разработало проект приказа "Об определении размера субсидий на оснащение специального рабочего места", сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Согласно проекту, размер субсидий на оснащение одного специального рабочего места для лиц с инвалидностью определен в сумме не более 300-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

МРП с 1 января 2023 году равен 3450 тенге, соответственно, размер субсидии составит 300*3450 = 1 млн 35 тыс. тенге.

Проект на публичном обсуждении до 23 мая 2023 года.