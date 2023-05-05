В мае этого года исполнится 40 лет, как ушел из жизни известный боксер трехкратный чемпион СССР, бронзовый призер чемпионата Европы и Кубка мира, победитель Кубка Европы, серебряный призер чемпионата мира, бронзовый призер XXIV Олимпийских игр в Сеуле (Южная Корея), заслуженный мастера спорта, почетный гражданин города Костаная Александр Мирошниченко.

Представители команд-участниц соревнований на открытии турнира, посвященного памяти Александра Мирошниченко

В память о выдающемся спортсмене в Костанае ежегодно проводится турнир, носящий статус открытого республиканского, который проходит под эгидой республиканской федерации бокса при поддержке управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области и «Спортивного клуба бокса имени Урала и Коргана Айтеновых».

К участникам турнира обращается заместитель руководителя управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Елена Киреева

В этом году в нем приняли участие около 150 молодых боксеров 2007-2008 годов рождения из Астаны, Алматы, Шымкента, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской и Улытауской областей республики, а также гости из Кыргызстана.

Судейский корпус турнира

Отдельной командой на турнире выступила юниорская сборная Казахстана. Это связано с тем, что в этом году, с 14 по 30 июля, в Астане по решению руководства Азиатской конфедерации бокса после семилетнего перерыва пройдет чемпионат Азии среди молодежи (200-2006 г.р.) и юниоров (2007-2008 г.р.). Последний раз аналогичный чемпионат Азии в Казахстане проводился в 2016 году в Павлодаре. Поэтому турнир в Костанае носил еще и отборочный характер, а по его результатам тренерский штаб скорректирует состав юниорской команды.

Среди участников соревнований этого года было немало победителей и призеров республиканских чемпионатов последних двух лет среди юношей этого возраста, прошедших в Атырау и в Костанае.

На церемонии открытия соревнований присутствовали сыновья Александра Мирошниченко Мирон и Егор, поблагодарившие организаторов и участников турнира за память о своем отце, за то, что турнир продолжает свое существование и помогает успешному развитию бокса в области.

В течение пяти дней на ринге школы бокса города Костаная определялись победители и призеры турнира в 14-ти весовых категориях, а на пьедестал почета соревнований поднялись и девять представителей школ бокса Костанайской области, четыре из которых выступили в финале.

Финальный поединок ведет победитель турнира в весовой категории до 46 кг Айдос Усенов (в синем)

Первую золотую медаль в копилку сборной Костанайской области принес победитель республиканского турнира 2022 г. в Петропавловске, посвященного памяти заслуженного тренера Казахстана Геннадия Сутулова, Айдос Усенов, одержавший победу в финале весовой категории до 46 кг над Адильбеком Кожаханом из Жетысуской области.

Заслуженный тренер РК Сапабек Мукушев награждает победителя турнира в весовой категории до 66 кг Кирилла Шкуту

Победителем турнира в весовой категории до 66 кг стал бронзовый призер чемпионата РК 2022 г. среди юношей 2007-2008 г.р. воспитанник спортивного клуба «К 8» Кирилл Шкута, тренирующийся под руководством Жаната Батырбекулы. А серебряным призером здесь стал чемпион Казахстана прошлого года среди юношей 2007-2008 г.р., член юниорской сборной республики Бекарыс Нурмухан из Мангистауской области. В этой же весовой категории бронзовым призером турнира стал финалист этих соревнований 2022 года еще один костанаец Кудрет Сапиев.

Пьедестал почета турнира в весовой категории до 66 кг: Кирилл Шкута (слева) и Кудрет Сапиев (справа)

Еще одним обладателем золотой медали турнира из числа костанайских боксеров стал чемпион Казахстана в этой возрастной группе 2021 и 2022 гг. Бексултан Кайратулы (тренер Азамат Нурпеисов), выступавший в самой тяжелой весовой категории - свыше 80 кг. На этом турнире он представлял юниорскую сборную республики и в финале одержал победу над еще одним членом юниорской сборной РК Диасом Аюповым из Мангистауской области, в активе которого победа в 2021 г. и серебряная награда в 2022 г. на чемпионатах РК среди юношей 2007-2008 г.р. в весовой категории до 80 кг.

Финальный бой в весовой категории свыше 80 кг: Диас Аюпов (Мангистауская область) - Бексултан Кайратулы (Костанай) (в синем)

Призеры турнира в весовой категории до 44 кг Ерасыл Маликов (слева) и Батырхан Сисенов (второй справа)

В самой легкой весовой категории - до 44 кг член сборной Костанайской области, бронзовый призер международного турнира, посвященного Дню первого президента РК 2021 г. Ерасыл Маликов стал серебряным призером, уступив в финале представителю Абайской области Нуралы Курмангазыеву. А одну из бронзовых наград в этой категории завоевал воспитанник Карабалыкской ДЮСШ Батырхан Сисенов (тренер Азамат Балмагембетов), в прошлом году выступавший в финале этого турнира.

Бронзовый призер турнира в весовой категории до 63 кг Арыстан Битикенов (справа)

Обладателями бронзовых медалей также стали члены юниорской сборной Костанайской области по боксу Мади Ракымжан, выступавший в весовой категории до 50 кг, Арыстан Битикенов, занявший третье место в весовой категории до 63 кг, и Абилмансур Наурызбай, ставший третьим призером в весовой категории до 70 кг.

В командном зачете сборная Костанайской области по боксу завоевала на турнире второе место, уступив лишь юниорской сборной республики, на счету которой 17 призовых мест, в том числе восемь первых, пять вторых и четыре третьих. А всего на пьедестал почета поднимались представители 17-ти регионов республики.

Победитель турнира Кирилл Шкута (до 66 кг) с директором «Спортивного клуба бокса имени Урала и Коргана Айтеновых» Болатом Айтеновым, личным тренером Жанатом Батырбекулы и судьей международной категории ИБА «3 звезды» Узбеком Казиным

Победители и призеры турнира:

до 44 кг - 1. Нуралы Курмангазыев (Абайская область), 2. Ерасыл Маликов (Костанайская область), 3. Батырхан Сисенов (Костанайская область), Даниял Канатбек (Жетысуская область);

до 46 кг - 1. Айдос Усенов (Костанайская область), 2. Адильбек Кожахан (Жетысуская область), 3. Нурасыл Тилеген (Жамбылская область, юниорская сборная РК), Ераман Толеухан (Абайская область);

до 48 кг - 1. Алдияр Бахадур (Шымкент, юниорская сборная РК), 2. Орынбасар Рамазан (Жамбылская область, юниорская сборная РК), 3. Зуфар Сайфутдинов (Улытауская область), Бегим Жаксылык (Карагандинская область);

до 50 кг - 1. Ерадил Узакбай (Туркестанская область), 2. Ернияз Есмағамбет (Шымкент), 3. Мади Ракымжан (Костанайская область), Жансерик Сулеймен (Карагандинская область);

до 52 кг - 1. Тулебек Нурасыл (Шымкент, юниорская сборная РК), 2. Агадил Габитбек (Жамбылская область), 3. Даулеткерей Ахмет (Атырауская область), Азамат Жумабек (Туркестанская область, юниорская сборная РК);

до 54 кг - 1. Бауыржан Муратов (Акмолинская область, юниорская сборная РК), 2. Акжүрек Калабай (Жамбылская область), 3. Мадияр Басаров (Кызылординская область), Мади Хамза (Алматы);

до 57 кг - 1. Еслам Тахиров (Карагандинская область, юниорская сборная РК), 2. Алихан Аскер (Алматы, юниорская сборная РК), 3. Рустам Худойназаров (Акмолинская область), Бейбарыс Аширбай (Жамбылская область, юниорская сборная РК);

до 60 кг - 1. Ануарбек Марат (Атырауская область), 2. Владислав Капылов (Акмолинская область), 3. Асет Максот (Алматы), Досымжан Садирбай (Кызылординская область);

до 63 кг - 1. Тагир Сатаев (Западно-Казахстанская область, юниорская сборная РК), 2. Аскар Куаныш (Жамбылская область, юниорская сборная РК), 3. Арыстан Битикенов (Костанайская область), Нурсултан Шилдебай (Туркестанская область, юниорская сборная РК);

до 66 кг - 1. Кирилл Шкута (Костанайская область), 2. Бекарыс Нурмухан (Мангистауская область, юниорская сборная РК), 3. Нуртлеу Алиакпаров (Алматы), Кудрет Сапиев (Костанайская область);

до 70 кг - 1. Игорь Соловьев (Актюбинская область, юниорская сборная РК), 2. Алишер Усупхан (Павлодарская область), 3. Абильмансур Наурызбай (Костанайская область), Аманжол Имангалиев (Западно-Казахстанская область);

до 75 кг - 1. Нұрдаулет Оразбай (Жамбылская область), 2. Куаныш Жолдас (Туркестансая область), 3. Алихан Тукенов (Абайская область), Арафат Амраев (Алматы);

до 80 кг - 1. Бахытжан Айтмуханов (Мангистауская область, юниорская сборная РК), 2. Руслан Динеуов (Актюбинская область), 3. Мейрамбек Асетаев (Астана), Даниял Ескелды (Алматы);

свыше 80 кг - 1. Бексултан Кайратулы (Костанайская область, юниорская сборная РК), 2. Диас Аюпов (Мангистауская область, юниорская сборная РК), 3. Даниял Райымбек (Астана), Абилмансур Узтай (Кызылординская область).

Судья в ринге Николай Томов (Костанай)

Организаторы турнира также учредили специальные призы в пяти номинациях. Одним из обладателей стал костанаец Айдос Усенов, удостоенный «Приза зрительских симпатий». Приз «За волю к победе» вручен финалисту в весовой категории до 54 кг Акжуреку Калабаю из Жамбылской области. Обладателем приза «За лучшую технику» стал член юниорской сборной РК, победитель турнира в весовой категории до 63 кг Тагир Сатаев из Западно-Казахстанской области. Лучшим боксером турнира признан еще один член юниорской сборной республики, победитель турнира в весовой категории до 54 кг Бауыржан Муратов из Акмолинской области, а приз «Лучшего судьи» вручен Самату Бектасу из Западно-Казахстанской области.

Бексултан Кайратулы подтвердил статус первого номера юниорской сборной РК в весовой категории свыше 80 кг

Впереди у юниорской сборной Казахстана, в которую включены и представители Костанайской области, учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в Узбекистане, а окончательно состав команды для участия в юниорском чемпионате Азии будет объявлен после выступления в ряде представительных турниров, одним из которых станет в июне традиционный открытый республиканский турнир в Балхаше, посвященный памяти мастеров спорта А. Маканалина, Е. Нукербекова и Ж. Сатенова.

Ну а в Костанае уже началась подготовка к международному турниру, посвященному памяти вице-президентов Костанайской областной федерации бокса Урала и Коргана Айтеновых, который пройдет с 17 по 22 июля.

Фото предоставлены «СКБ имени Урала и Коргана Айтеновых»