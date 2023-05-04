Борьбу за третье место в чемпионате Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги в сезоне-2022/2023 ведут БК «Тобол» и дебютант турнира «Ирбис Алматы».

Бросок по кольцу «Ирбиса Алматы» выполняет Аскар Ахметжан / Фото nbf.kz

Костанайский клуб в трех последних чемпионатах дважды становился бронзовым призером Национальной лиги, уступив в прошлом сезоне третье место «Актобе». С нынешним соперником за бронзовые медали «Тобол» встречался в рамках регулярного чемпионата восемь раз. В двух первых двухматчевых сериях команды поделили очки. В Костанае хозяева выиграли первую встречу со счетом 93:77 и уступили во второй - 74:78, а в южной столице «Ирбис Алматы» минимально уступил в первой игре - 87:88, а затем взял убедительный реванш с трехзначным счетом - 102:85. Еще две серии прошли в Костанае, и если в первой «Тобол» победил в обоих матчах - 80:75 и 82:74, то во второй костанайцы дважды проиграли - 80:87 и 76:89, и счет их личных встречах в сезоне сравнялся - 4:4. Таким образом явного фаворита в противостоянии за третье место нет.

Павел Ильин записал на свой счет дабл-дабл / Фото nbf.kz

Напомним, что в полуфинальной стадии плей-офф «Тобол» трижды уступил «Барсам Атырау» (73:77 и 70:71 в Атырау, и 81:86 в Костанае), а «Ирбис Алматы» также в трех матчах проиграл «Астане» (60:90 и 59:78 в Астане и 52:81 в Алматы). Серия игр за бронзовые медали стартовала в Костанае, где пройдут первые два матча.

В первом поединке, который прошел на площадке спортивно-развлекательного комплекса «Костанай», с первых минут пошла упорная и равная борьба. За полторы минуты до окончания первой четверти счет был равный - 22:22. Однако к первому перерыву гости, игравшие без своих американских легионеров защитника Аарона Феликса и тяжелого форварда Джейдена Сайлза, смогли перевести баскетболистов костанайского клуба в роль догоняющих - 23:27.

С мячом капитан «Тобола» Шаим Куанов / Фото nbf.kz

Правда, через полторы минуты второго игрового отрезка «Тобол» уже вышел в лидеры - 32:27, а к большому перерыву довел свое преимущество до 11 очков - 49:38.

Третья десятиминутка вновь прошла в относительно равной борьбе, в которой хозяевам все же удалось увеличить свой отрыв еще на три очка - 71:57.

Атаку «Тобола» завершает Антон Быков / Фото nbf.kz

В заключительной четверти гости смогли перехватить инициативу и сократить свое отставание до трех очков - 81:78, после чего главный тренер «Тобола» Тимур Султанов взял тайм-аут. И в оставшиеся три с половиной минуты до конца матча хозяева сумели справиться с давлением подопечных Евгения Исакова и довести игру до победы - 95:90 (23:27, 26:11, 22:19, 24:33).

Самым результативным в составе «Тобола» стал Даниил Посашков, набравший 25 очков. Чуть меньше набрали проведший без замен весь матч капитан команды Шаим Куанов - 23 и Антон Быков - 21. Автором дабл-дабла в этой встрече стал Павел Ильин, набравший 15 очков и совершивший 10 подборов. На счету Аскара Ахметжана 6 набранных очков, Рустама Валиева - 3 и Кирилл Горнаева - 2.

Сегодня команды проведут второй поединок.