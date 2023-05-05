Занятия в летнее время не повредят здоровью ребёнка, заверили в Минздраве.

Что случилось. В Министерстве здравоохранения не видят рисков для здоровья школьников в продлении учебного года. Занятия в летнее время не повредят здоровью ребёнка, заверили эксперты. Несмотря на многочисленные жалобы, в департаменте охраны здоровья матери и ребёнка заявили, что решение по продолжительности учебного года было принято по обращениям родителей, передает Informburo.kz.

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Контекст. 10 апреля в Казахстане вступил в силу приказ министра просвещения Гани Бейсембаева, по которому учебный год завершится не 25-го, а 31 мая. По документу, итоговые выпускные экзамены у обучающихся девятых классов пройдут со 2 по 13 июня, в 11-х классах – с 5 по 19 июня. На стадии обсуждения приказ вызвал резонанс в обществе. За время обсуждения проекта документа родители оставилибольше 1900 негативных комментариев.

Также в Минпросвете сообщали, что некоторые школы смогут начать процесс обучения с 20 августа. Речь идёт о международных и некоторых пилотных частных школах.

Что думают родители. По мнению родителей, дети не могут летом полноценно усваивать школьный материал, поскольку в школах условия для комфортного обучения не созданы.

"По всем санитарным нормам в классах должны быть определённые температурные условия, дети к 25 мая уже уставшие от жары, духоты. Классы не оборудованы кондиционерами, проветривание не спасает", – написала пользователь портала "Открытые НПА" Ольга Андронова в комментариях.

Родители уверены, что продление учебного года не принесёт пользу, и является неэффективным методом обеспечения качественного образования.

"Наши дети и так загружены, в пятом классе по семь уроков каждый день! Это ненормально и отрицательно сказывается на здоровье детей. Несмотря на количество уроков, качество образования оставляет желать лучшего, это мы видим по результатам ЕНТ прошлого года! Несколько дней не улучшат качество образования. Лучше пересмотрите саму систему образования, которая даёт детям только поверхностные знания. А ваш метод продления учебного года не даст никаких результатов, тем более в жару. Это же очевидно! Не нужно идти по лёгкому пути! Это касается и ваших детей, и внуков. Подумайте об их будущем", – отметила родительница Мадина Ниязова.

Многие мамы и папы сходятся во мнении, что причина низкого уровня знаний учеников заключается не в длительности учебного дня и года, а в многочисленных реформах министерства, не способствующих усвоению материала. Вместо продления родители предложили Минпросвещения пересмотреть методики и учебные пособия для школ.

"Требую вернуть каникулы детям. Продление учебного года, видимо, нацелено на то, чтобы нанести вред здоровью детей. Другая логика тут отсутствует", – говорится в комментарии.

Какая погода ожидается в мае. По данным "Казгидромета", в течение месяца на территории страны, при смене циклонов и антициклонов, прогнозируются как продолжительные жаркие, так и дождливые и прохладные дни. Но уже с середины первой декады мая температурный фон на севере, в центре и востоке будет постепенно повышаться: ночью от -1-10°С до +5+12°С, днём – от +5+13°С до +22+30°С.

Во второй и в третьей декадах мая на западе, в центре, в южной половине Казахстана, в третьей декаде месяца – на севере и востоке страны с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии прогнозируется по-летнему жаркая погода – ночью воздух прогреется до +15+20°С, днём – до +25+33°С.

Позиция Министерства здравоохранения. Несмотря на многочисленные жалобы, в департаменте охраны здоровья матери и ребёнка МЗ РК заявили, что решение по продолжительности учебного года было принято по обращениям родителей. При этом учитывалось, что ребёнок должен полноценно отдохнуть, восстановится, получить реабилитационное лечение и провести совместный отпуск с близкими.

Эксперты считают, что короткие уроки-повторения принесут немало пользы школьнику, и позволят без особых усилий подготовиться к новому учебному году. Немного занятий в летнее время не повредят здоровью ребёнка, заверили в Минздраве.

По данным ведомства, в конце прошлого учебного года в Казахстане зафиксировали 66 вызовов "скорой" к ученикам. Для обследования и лечения в стационар доставлены 27 детей. Но отдельную статистику по случаям, когда школьники падали в обморок на линейках и ЕНТ, и случаям вызовов и госпитализации из-за погодных условий, в частности, жары, в министерстве не ведут.

Вместе с тем в приказе Минздрава "Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к объектам образования" перечислены условия проведения учебно-воспитательного процесса, определяющие в том числе температурный режим в помещенияx и на открытом воздуxе. В частности, уроки физической культуры летом врачи рекомендуют проводить на свежем воздухе, в зависимости от регионов. В южных и западных областях, где температура воздуха летом составляет +25°С и выше занятия после обеда необходимо проводить в спортивном зале. Основные требования к одежде занимающихся на свежем воздухе: головной убор, спортивная одежда.

В заключение в Минздраве подчеркнули, что никак не курируют деятельность учебно-воспитательного процесса.

Почему это важно знать. После негативной реакции общественности министр Гани Бейсембаев пообещал прислушаться к мнению родителей и в следующем учебном году пересмотреть решение о проведении Последнего звонка в школах 1 июня. Однако через месяц, в апреле, министр сообщил, что по предварительным результатам дополнительного изучения вопроса эксперты поддержали правильность действующего решения. Кто вошёл в экспертную группу, были ли в её составе представители родительского сообщества, – неизвестно. Вместе с тем, родители продолжают ратовать за возвращение к прежней продолжительности учебного года и требуют, чтобы их услышали.