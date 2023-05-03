Женщину сбили на пешеходном переходе в Рудном
ДТП произошло сегодня, 3 мая, около 9 утра на пересечении улиц Ленина-И.Франко. На пешеходном переходе водитель, управляя автомашиной «ЗАЗ Шанс», допустил наезд на 48-летнюю женщину, сообщает ИА "Город".
Иллюстративное фото Pixabay.com
Сейчас пострадавшая находится в стационаре Рудненской городской многопрофильной больницы. В отделении травматологии сообщили, что женщина получила перелом голени, закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы тела.
- По факту наезда на пешехода начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения», - сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - С начала года в Рудном совершено 7 ДТП с участием пешеходов, в которых три человека погибли и 4 ранены.
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