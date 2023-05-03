Да. Нужно дружно на несколько часов выйти на уборку, чтобы все лето жить в чистом городе. 20.4% Да. Коммунальщики без помощи горожан не справятся с мусором, который накопился зимой. 5.4% Нет. Я понимаю, что это важное дело, но надеюсь, что и в этот раз справятся без меня. 6.1% Нет. Уборкой улиц и скверов должны заниматься коммунальные службы, дворов - дворники. 68.0%