"Тобол" вышел в 1/4 финала Кубка Казахстана
30 апреля 2023, 16:16 | Спорт
Футбольный клуб "Тобол" оформил выход в 1/4 финала Кубка Казахстана. В 1/8 финала костанайцы прошли павлодарский "Аксу", передают Vesti.kz.
Фото ФК "Тобол"
Ответная встреча команд прошла в Павлодаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. У победителей дубль оформил Мирас Турлыбек (28-я минута с пенальти, 85-я с пенальти). В составе проигравших один мяч отыграл Жаслан Жумашев (41-я).
В первой игре победил "Тобол" - 2:0. Таким образом, по сумме двух игр дальше прошла костанайская команда.
Матчи 1/4 финала намечены на 17 мая и 7 июня.
Последние новости
30.04.23 14:54 Эту пыль можно магнитом собирать... Грязь годами оседает во дворах рудничан. Почему в ССГПО считают, что они ничего не нарушили?
30.04.23 13:14 «Зачем туда ездили министры?» - Костанайский предприниматель о кредитовании бизнеса на селе
30.04.23 10:27 Межсезонье - время подводить итоги. Костанайские рыболовы делятся впечатлениями о зимнем сезоне
30.04.23 09:41 «Наши станции были забиты неказахстанскими вагонами» - МИИР комментирует проблемы в сфере грузоперевозок
30.04.23 08:27 Ольга ВЕДЛЕР: Достоинство человеческое
29.04.23 17:36 Откуда смог пожаров в Костанайской области?
29.04.23 17:27 "Я не знаю, как решить ситуацию по-другому!" - Почему сирота, который 10 лет не может получить квартиру, отозвал свой иск в суде Костаная?
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.