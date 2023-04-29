Откуда смог пожаров в Костанайской области?
29 апреля 2023, 17:36 | Происшествия
Причиной смога в северной части региона стали пожары в приграничной с нами Курганской области в России, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
- По информации оперативного дежурного Центра управлений в кризисных ситуаций по Курганской области РФ, на территории Курганской области на сегодняшний день имеются два действующих локализованных природных пожара, - сообщили в ведомстве.
С 27 апреля районе Кургана горит лес на предварительной площади 10 Га. С 28 апреля - в районе Варгаши - горит степной массив на предварительной площади 20 Га и лес на предварительной площади 103 Га.
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Последние новости
29.04.23 17:27 "Я не знаю, как решить ситуацию по-другому!" - Почему сирота, который 10 лет не может получить квартиру, отозвал свой иск в суде Костаная?
29.04.23 15:41 «Абсолютно нереально!» - реакция в Костанайской области на норматив для реализации поручения президента
29.04.23 12:36 Афера века в Костанайской области? Проект добычи бурого угля успешно загнулся, накопали и бросили
29.04.23 09:45 Аркадий ДЕНИСОВ: Потянуло на размышления
29.04.23 08:55 Жители района Набережной в Костанае требуют у власти не застраивать эту территорию многоэтажными домами
28.04.23 17:30 "А Владимир Путин приедет?" - "Надеюсь, да!" - Деревья из Башкирии высаживают в Костанае вдоль маршрута российской делегации
28.04.23 17:22 Сельскохозяйственная ярмарка пройдет на выходных в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.