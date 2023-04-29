Причиной смога в северной части региона стали пожары в приграничной с нами Курганской области в России, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

- По информации оперативного дежурного Центра управлений в кризисных ситуаций по Курганской области РФ, на территории Курганской области на сегодняшний день имеются два действующих локализованных природных пожара, - сообщили в ведомстве.

С 27 апреля районе Кургана горит лес на предварительной площади 10 Га. С 28 апреля - в районе Варгаши - горит степной массив на предварительной площади 20 Га и лес на предварительной площади 103 Га.

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