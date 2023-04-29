В Актобе в спортивном комплексе «Коныс» мини-футбольные клубы «Актобе» и «Аят» продолжили полуфинальную серию стадии плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу.

Борьбу за мяч с защитником «Актобе» Аршатом Сатжаном ведет автор первой голевой передачи Иван Марахов / Фото vk.com/ofc_aktobe

Стартовые два матча этой стадии плей-офф, победителем которой становился клуб, одержавшим три победы, прошли в Рудном на площадке «Аят Арены». В первом поединке «Аят», проигрывая после первого тайма, одержал волевую победу со счетом 5:3, а во второй встрече рудничане, также пропустив первыми, быстро вышли вперед и одержали вторую победу с еще более крупным счетом - 7:4.

В Актобе хозяева площадки намеревались взять реванш у рудничан и побороться за путевку в финал, а вместе с ней и получить право представлять Казахстан в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу, где оба клуба выступали в своей истории по два раза.

В рамках регулярного чемпионата «Актобе» на своей площадке дважды переиграл «Аят», который, правда, на тот момент обеспечил себе второе место и проводил те матчи вторым составом.

Вратарь «Аята» Лео сохранил свои ворота в неприкосновенности / Фото vk.com/ofc_aktobe

Как бы то ни было, но хозяева, помня об этих победах, при поддержке своих болельщиков очень активно начали встречу, раз за разом заставляя вступать в игру бразильского вратаря рудничан Леонардо Гомеса Лео Да Сильву (Лео). И все же игравшие большую часть времени от обороны гости открыли счет. На 13-й минуте игрок молодежной сборной республики Иван Марахов со своей половины поля сделал длинный пас по правому краю игроку национальной сборной Казахстана Азату Валиуллину, который, переиграв Бекжана Даулетова, с острого угла неожиданно пробил в ближний угол, и мяч между штангой и вратарем Дмитрием Бондаревым влетел в сетку ворот. Этот забитый гол оказался единственным до перерыва, хотя хозяева продолжали с еще большим усердием атаковать и в одном из эпизодов были близки к успеху, когда после удара с правого края Егора Нулета мяч попал в ближнюю штангу. Опасным был и штрафной удар, назначенный в ворота гостей почти по центру в сантиметрах от штрафной зоны за снос Даулетова Валиуллиным. Но при его розыгрыше отлично сыграл Лео, вставший в выстроенную им же перед воротами «стенку» и отразившим мяч после удара Асхата Кульбаева.

С мячом автор второго гола в ворота «Актобе» Ринат Турегазин / Фото vk.com/ofc_aktobe

После перерыва рисунок игры не изменился, и гости по-прежнему успешно защищались и опасно контратаковали. На 25-й минуте Ринат Турегазин перехватил в центральном круге поперечную подачу соперников, убежал с мячом к воротам «Актобе» и из-под ноги Дамира Каирбая с линии штрафной зоны точно пробил мимо голкипера в левый нижний от него угол, удвоив преимущество «Аята».

До конца матча хозяевам так и не удалось огорчить гостей, даже поменяв на последних минутах своего вратаря на пятого полевого игрока, и, проиграв в третьем матче подряд, «Актобе» выбыл из борьбы за золотые медали. А «Аят», выиграв полуфинальную серию со счетом 3:0 (5:3, 7:4, 2:0), вместе с путевкой в финал получил и право представлять Казахстан в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу.

В игре универсал «Аята» Лаун Марсело / Фото vk.com/ofc_aktobe

Вторым финалистом чемпионата Казахстана стал многократный чемпион Казахстана «Кайрат», трижды переигравший «Атырау» - 5:3 и 5:2 в Алматы и 5:1 в Атырау.