Аким Костаная Марат Жундубаев пригласил всех жителей города принять активное участие в общегородском субботнике 28 апреля, в том числе в уборке придомовых территорий. Откликнитесь ли вы на этот призыв? Да. Нужно дружно на несколько часов выйти на уборку, чтобы все лето жить в чистом городе.

Да. Коммунальщики без помощи горожан не справятся с мусором, который накопился зимой.

Нет. Я понимаю, что это важное дело, но надеюсь, что и в этот раз справятся без меня.

Нет. Уборкой улиц и скверов должны заниматься коммунальные службы, дворов - дворники.

