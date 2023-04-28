Сельскохозяйственная ярмарка пройдет на выходных в Костанае
28 апреля 2023, 17:22 | Общество
Очередная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозпроизводителей городов и районов пройдет в эту субботу, 29 апреля, сообщает служба IKomek в Instagram.
Эта ярмарка, как и предыдущая, пройдет в Сити-центре. Начало работы в 9:00.
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