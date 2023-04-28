По прогнозам синоптиков, в субботу, 29 апреля, на востоке области ночью пройдёт небольшой дождь с грозой, на севере прогнозируется туман. В воскресенье, 30 апреля, по области осадков не ожидается, на севере в ночные и утренние часы туман.

В понедельник, 1 мая, на севере ночью дождь и снег, днём дождь с грозой. Ночью и утром на севере опять туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие три дня переменная облачность без осадков.

- В субботу ночью прогнозируем +5…+10 °С, на севере +2°С, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём будет +15…+20°С, на юге воздух прогреется до 25 градусов. В воскресенье ночью будет 1-6 градусов тепла, в северной половине области заморозки до -3°С. Днем термометры покажут 18-23, на севере 15 градусов. В понедельник ночью вновь ожидаем в северной половине области заморозки -3°С, на остальной территории +1…+6°С. Днем столбики термометров поднимутся до отметок 13-18 градусов, на севере области будет прохладнее – не выше 10 градусов тепла.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 6-8°С, днём 18-20°С. В воскресенье: ночью 3-5°С, днём 18-20°С. В понедельник: ночью 2-4°С, днём 16-18°С.

Ветер в субботу будет северо-восточный скоростью 9-14 м/с, с усилениями на севере и востоке до 15-20 м/с. В воскресенье и понедельник ожидается переменный ветер, юго-восточный с переходом на юго-западный, скоростью 9-14 м/с.