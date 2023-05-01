Вечером 21 апреля на дежурный пульт участкового пункта полиции (УПП) «Набережный» в Костанае поступила заявка - на детской площадке в триатлон-парке бегает собака. Участковый инспектор, лейтенант полиции Диас МЕНДЕКИНОВ отправился на ее поиски.

Эту собаку нашли в районе городского пляжа в Костанае

- Возле ресторана «Гранат», недалеко от триатлон-парка, увидел собаку - помесь немецкой овчарки и дворняги, - вспоминает он. - Сейчас в интернете много видео есть, где люди плохо обращаются с собаками, думают, что они агрессивные, но она была очень спокойная и ладила с проходящими мимо людьми. Так как она бегала без ошейника, но при этом слушалась меня, я позвал ее и вместе мы дошли до станции МЧС. У них я взял ошейник.

Затем участковый вместе с собакой отправился в УПП и позвонил волонтеру Ольге Соловьевой из ОО «Надежда Плюс kst». Найденыша забрали в реабилитационный центр.

Собака контактная, любит детей, адекватно относится к другим животным. Сука не молодая, но и не старая, ей примерно 2-3 года. Сейчас уже стерилизована, вакцинирована и чипирована. Ищет новых или старых хозяев.

Чтобы забрать эту собаку или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ в Instagram @hope_kst



Как сообщил Диас Мендикинов, он уже принимал участие в отлове бродячих собак. В конце февраля- начале марта на дежурный пульт сообщили о кобеле породы немецкая овчарка, который бегал возле дома № 10 по ул. Темирбаева, в районе железнодорожного вокзала. По словам участкового, кобель легко выполнял команды, был контактным. Его забрали волонтеры ОО «Надежда Плюс kst». Вскоре пса забрали его хозяева, он вернулся в свой дом.

Участковый инспектор напомнил, что сообщения о бездомных собаках можно присылать не только в iKomek по номеру 109, но и в пункты полиции.

Фото Ольги СОЛОВЬЕВОЙ