Бездомной женщине из Костаная помогли полицейские после публикации в соцсетях
Видео о том, как женщина передвигается по ул. Баймагамбетова на четвереньках, прислал читатель, который посетовал, что на нее не обращает внимание ни полиция, ни социальные службы. Видео было опубликовано в Tik-tok аккаунте "Нашей Газеты".
Пользователи под видео комментировали, что многие сейчас не помогают окружающим, считая, что это не их проблема:
"Начните с себя...зачем снимать! Выйдите и начните помогать этой бедной женщине"
"Прости нас бог что мы такие равнодушные друг другу. Вместо того чтобы помочь бедняжке сидим и снимаем для просмотра видео"
"А как же соседи, они это видели и видят каждый день! Хорошо что сняли на камеру, может теперь обратят внимание на пожилую женщину!"
@ng.kz #нашагазетакостанай #kazakhstan #казахстан #костанай #kostanay #kostanaycity #видеокостанай ♬ оригинальный звук - Наша Газета, новости Костанай
Как сообщили "НГ" в департаменте полиции Костанайской области, ситуация была взята на контроль.
- Сотрудники полиции при содействии отдела занятости и социальных программ нашли женщину и поместили ее в центр адаптации для лиц, не имеющих постоянное место жительства. Личность женщины установлена, - сообщилил в ведомстве. - Принимаются меры для оказания ей медицинской и социальной помощи.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.