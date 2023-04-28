Видео о том, как женщина передвигается по ул. Баймагамбетова на четвереньках, прислал читатель, который посетовал, что на нее не обращает внимание ни полиция, ни социальные службы. Видео было опубликовано в Tik-tok аккаунте "Нашей Газеты".

Пользователи под видео комментировали, что многие сейчас не помогают окружающим, считая, что это не их проблема:

"Начните с себя...зачем снимать! Выйдите и начните помогать этой бедной женщине"

"Прости нас бог что мы такие равнодушные друг другу. Вместо того чтобы помочь бедняжке сидим и снимаем для просмотра видео"

"А как же соседи, они это видели и видят каждый день! Хорошо что сняли на камеру, может теперь обратят внимание на пожилую женщину!"

Как сообщили "НГ" в департаменте полиции Костанайской области, ситуация была взята на контроль.



- Сотрудники полиции при содействии отдела занятости и социальных программ нашли женщину и поместили ее в центр адаптации для лиц, не имеющих постоянное место жительства. Личность женщины установлена, - сообщилил в ведомстве. - Принимаются меры для оказания ей медицинской и социальной помощи.