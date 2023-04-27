В спортивно-развлекательном комплексе «Костанай» областного центра прошел третий матч полуфинальной серии чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги, в котором хозяева площадки «Тобол» принимал клуб «Барсы Атырау».

Кольцо «Барсов Атырау» атакует капитан «Тобола» Шаим Куанов / Фото vk.com/bctobol

Два первых поединка серии, которая проводится с разъездами до трех побед одной из команд, прошли в Атырау в очень упорной борьбе и завершились победами хозяев с минимальным преимуществом в счете - 77:73 и 71:70.

Упорная и равная борьба проходила и в начале первой четверти встречи в Костанае, но после счета 10:10, который был зафиксирован в начале пятой минуты игры, гости совершили серьезный рывок, приведший к тому, что «Тобол» стал резко отставать, уступая 16 очков за три минуты до окончания игрового отрезка. И только после двух тайм-аутов, взятых в течение короткого времени главным тренером костанайского клуба Тимуром Султановым, хозяева стали постепенно сокращать свое отставание, доведя его до семи очков к концу четверти - 21:28.

Однако во второй четверти баскетболисты атырауского клуба вновь стали наращивать свое преимущество, доведя его через шесть минут до двузначного числа, а к большому перерыву до 19 очков - 33:52.

С мячом Павел Ильин / Фото vk.com/bctobol

В начале третьей десятиминутки отрыв атыраусцев перевалил за два десятка очков - 33:55. Но после этого баскетболисты «Тобола» заиграли так, что сумели выиграть этот игровой отрезок с преимуществом в десять очков, благодаря чему разрыв в счете сократился до девяти очков - 57:66.

И вновь, в третьем матче полуфинальной серии подряд, судьба поединка решалась на последних минутах заключительной четверти, после первой половины которой гостям удалось сохранить девятиочковую разницу - 71:80. Напряжение в матче возросло до предела, и чтобы успокоить игру, наставники обеих команд поочередно брали тайм-ауты. Причем второй минутный перерыв в четверти наставник «Тобола» взял за 45 секунд до финальной сирены, когда его подопечные уступали всего четыре очка - 81:84. Но догнать соперника, как и в двух предыдущих матчах, не получилось, и третье поражение в серии перевело костанайский клуб в соискатели бронзовых наград - 81:86 (21:28, 12:24, 24:14, 24:20).

Набрав 24 очка в этом матче, Антон Быков стал самым результативным в составе «Тобола», а совершив при этом 15 подборов, он записал в свой актив и очередной дабл-дабл. Еще пять игроков костанайского клуба поражали кольцо «Барсов Атырау» в ставшей заключительной в полуфинальной серии игре. Павел Ильин набрал 20 очков, Шаим Куанов - 15, Даниил Посашков - 12, Рустам Валиев - 6 и Кирилл Горнаев - 4.

Антон Быков стал самым результативным в составе «Тобола», набрав 24 очка / Фото vk.com/bctobol

Таким образом «Барсы Атырау» вышли в финал, где разыграют золотые медали с действующим чемпионом клубом «Астана», а «Тобол» в серии игр до трех побед одной из команд поборется за третье место со вторым неудачником полуфинала клубом из южной столицы «Ирбис Алматы», уступившим и в третьем матче столичному клубу на этот раз и на своей площадке - 52:81.

Серия игр за бронзовые медали стартует в Костанае двумя поединками, которые пройдут 3 и 4 мая. Продолжение этого противостояния состоится 7 мая в Алматы, а при необходимости пройдут еще два матча - 8 мая в Алматы и 11 мая в Костанае.

Первые два матча финала пройдут 1 и 2 мая в Астане.