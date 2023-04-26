Годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки в Костанае
26 апреля 2023, 10:26 | Происшествия
Происшествие случилось вчера, 25 апреля, в 19:50 по ул. Чехова в 5-этажном жилом доме. Годовалый мальчик выпал из окна третьего этажа и чудом остался жив, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Иллюстративное фото pixabay.com
Ребенок остался без присмотра взрослых, взобрался на подоконник, где было открыто окно и выпал наружу. Пострадавшего экстренно госпитализировали в реанимацию городской детской больницы. Врачи установили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, состояние тяжелое.
- Не оставляйте без присмотра детей. В целях безопасности установите на окна решетки или блокираторы. Помните: москитные сетки - не защита ребенка от падения! - напоминает ДЧС родителям.
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