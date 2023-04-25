В чемпионате Казахстана по футзалу стартовало полуфинальное противостояние стадии плей-офф, в квартете команд которого продолжает борьбу за награды и рудненский «Аят».

Борьбу за мяч ведут Иван Марахов («Аят») и Егор Нулет («Актобе») / Фото kazfootball.kz

Соперником рудненского клуба за путевку в финал стал «Актобе», прошедший в четвертьфинале уральский «Байтерек» - 6:1, 3:5 (по пенальти) и 3:2.

В двадцати последних очных поединках между «Аятом» и «Актобе» десять раз побеждали рудничане, семь раз - актобинцы и еще три встречи завершились вничью. Разница мячей также в пользу «Аята» - 76:69. Интересно, что в первом из этой двадцатки матчей, который состоялся в декабре 2019 года, авторами голов были Ринат Турегазин («Аят»), Нурбек Карагулов, Егор Нулет и Кайрат Иманалин (все - «Актобе»). Эти же игроки защищают честь своих команд и в текущем сезоне.

В регулярном чемпионате этого сезона «Аят» занял второе место, набрав в 36 играх 74 очка, а «Актобе» с 67-ю очками финишировал третьим. В четырех проведенных очных поединках команды одержали по две домашние победы. «Аят» выиграл в Рудном - 4:1 и 2:1, а в Актобе хозяева переиграли рудничан со счетом 5:0 и 5:2. Правда, обеспечивший к тому времени себе второе место «Аят» отправился на игры к «Актобе» в основном с молодыми игроками.

Первые два матча полуфинальной серии, которая продлится до трех побед одной из команд, и победитель которой вместе с путевкой в финал получит и путевку в Лигу чемпионов УЕФА по футзалу, прошли в Рудном на паркете «Аят Арены». К сожалению, не смогли принять участия в этих матчах получившие травмы одни из ведущих игроков «Аята» Леандриньо и Данил Карпюк.

Первый тайм первого полуфинального матча прошел в очень упорной борьбе, в которой рудничане, игравшие активнее своего соперника, уступили гостям, начавшим игру в обороне и сделавшим при этом ставку на розыгрышах стандартов.

Именно после розыгрыша углового удара Дамир Балтабаев и поразил ворота «Аята», открыв счет на 12-й минуте. Однако хозяева быстро ответили на пропущенный гол своим взятием ворот. Гости прозевали быстрый проход по левому краю Ивана Марахова, после которого выступавший в марте за сборную Казахстана до 19 лет в групповом отборочном турнире молодежного чемпионата Европы 2023 года игрок руденского клуба сделал точную передачу Луану Марсело, и тот не промахнулся по пустым воротам.

Сравняв счет, «Аят» попытался развить свой успех, но на 17-й минуте пропустил второй гол, и вновь после розыгрыша углового удара, и вновь автором гола стал Балтабаев. И первый тайм завершился со счетом 1:2.

Во втором тайме первыми также отличились гости - через четыре минуты после возобновления игры Егор Нулет завершил быструю контратаку «Актобе». Через две минуты «Аят» провел красивую атаку, в завершении которой с подачи Лукаса Розенски Турегазин пробил с ходу под перекладину. Вскоре та самая перекладина дважды приходила на помощь голкиперу гостей. Однако на 34-й минуте счет все-таки стал равным, после того как Абдирасул Абдуманапулы, получивший пас от Азата Валиуллина, точно пробил в нижний угол ворот. Еще через пять минут Луан Марсело оформил дубль и впервые в матче вывел «Аят» вперед. А на последней минуте встречи победную точку в матче поставил Леандерсон, поразив пустые ворота гостей, заменивших в конце матча вратаря на пятого полевого игрока. «Аят» таким образом одержал волевую победу - 5:3 (1:2).

Во втором поединке счет также открыли гости, а отличился на 8-й минуте тот же Балтабаев. На 14-й минуте Розенски сравнял счет, а в следующую минуту Валиуллин вывел «Аят» вперед, и рудничане своего лидерства ни разу не уступили до конца матча, в котором было забито в общей сложности 11 мячей.

За минуту до перерыва Луан Марсело увеличил преимущество хозяев, но почти тут же Кайрат Иманалин сделал разрыв в счете минимальным.

К середине второго тайма Марахов и оформивший дубль Розенски довели счет до 5:2. Однако к 36-й минуте интригу в матч вернули Владимир Жигалко и Нулет. Но большего гости сделать не смогли, а в составе «Аята» незадолго до финального свистка вначале Луан Марсело, для которого этот матч стал 100-м за рудненский клуб, а затем Валиуллин оформили по дублю и установили окончательный счет - 7:4 (3:2).

Продолжится полуфинальная серия в Актобе, и уже 28 апреля «Аят» сможет завоевать путевку в финал. А в случае успеха хозяев еще два матча запланированы на 29 апреля и 2 мая.

Во втором полуфинальном противостоянии МФК «Кайрат» одержал две победы в Алматы над «Атырау» - 5:3 и 5:2.