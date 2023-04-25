Цифру назвали на аппаратном совещании в городском акимате 24 апреля. Всего в областном центре 46 крупных, 114 средних и более 8 000 малых предприятий.

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Львиную долю производства занимают предприятия обрабатывающего сектора, которые за три месяца 2023 года произвели продукцию на 203,7 млрд тенге (на 13,7% больше, чем в 2022 году).

- Значимую роль сыграл рост выпуска легковых автомобилей на 47,7% предприятием ТОО «СарыаркаАвтоПром» и на 23,3% комбайнов и 20,9% тракторов, выпускаемых АО «АгромашХолдинг KZ», - отметила руководитель отдела экономики и бюджетного планирования акимата Костаная Наталья ТУРЛУБЕКОВА.

В общем костанайский автопром произвел 7 275 автомобилей марки CHEVROLET, 5 758 -KIA, 4 882 - JAC. В прошлом году автомобилей каждой из марок было на три тысячи меньше. Сельскохозяйственная техника пополнилась 74 комбайнами марок ESSIL, DEUTZ-FAHR (в 2022 году - 60 единиц) и 283 тракторами марок LOVOL; DEUTZ-FAHR, КИРОВЕЦ (в 2022 году - 234 единиц).

Продуктов питания произвели на 72,7 млрд тенге.

- ТОО «Фирма «Арасан» увеличила производство пива на 8,3%, предприятиями по производству молочной продукции ТОО «МИЛХ», ТОО «ДЕП», Филиал ТОО «RG BrandsKazakhstan» «Космис» увеличен объем выпуска молока на 26,9%, на мельничных комплексах производство муки выросло на 9,7%, АО «Баян Сулу» приумножило выпуск кондитерских изделий на 46,9%, - перечислила спикер.

По другим видам промышленной продукции в Костанае также отмечается рост производства.

- Раз у нас хорошо работают предприятия, показатели в плюсе, у нас 116,5% уровень налоговых поступлений к прошлому году за три месяца, это очень хороший показатель, я считаю, - резюмировал аким города Марат ЖУНДУБАЕВ.