В Атырау состоялся второй матч полуфинальной серии стадии плей-офф чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги сезона-2022/2023, в котором местный клуб «Барсы Атырау» принимал костанайский «Тобол».

Капитан «Тобола» Шаим Куанов совершает проход под кольцо «Барсов Атырау» / Фото nbf.kz

Первый поединок этой серии игр, которая проводится с разъездами по схеме «два матча + два матча + один матч» до трех побед одной из команд, прошел накануне в очень упорной борьбе. А его победитель определился в самой концовке встречи, когда хозяевам, опережавшим соперника всего на одно очко, удалось за семь секунд до финальной сирены провести трехочковый бросок - 77:73.

Начало второй встречи показало, что оба клуба настроены на победу. Счет в ней был открыт только через полторы минуты после старта, и сделали это атырауские баскетболисты. Однако через шесть минут игры ни одна из команд не имела преимущества - 9:9. Равенство в счете наблюдалось и за полминуты до первого перерыва - 18:18. И все же к началу второй четверти костанайскому клубу удалось перевести хозяев в статус догоняющих- 18:20.

Второй игровой отрезок получился не менее упорным, и за его первые семь минут счет сравнивался пять раз, а после счета 32:32 чуть точнее были «Барсы Атырау», ушедшие на большой перерыв в роли лидеров - 39:37.

Кольцо «Барсов Атырау» атакует Павел Ильин / Фото nbf.kz

К середине третьей десятиминутки хозяева нарастили свое преимущество до двузначного числа - 53:42. Несколько помог «Тоболу» вернуться в игру взятый его главным тренером Тимуром Султановым тайм-аут, и перед заключительной четвертью преимущество хозяев сократилось до четырех очков - 57:53. Все говорило о том, что судьба матча может определиться, как и в первой игре, в его концовке.

Баскетболисты атырауского клуба постарались нарастить свой отрыв, и через шесть минут довели его до девяти очков - 66:57. Однако гостям удалось повторить сценарий стартового полуфинального поединка и сократить разрыв в счете до минимума - 66:65, когда до конца встречи оставалось чуть более полминуты. За это оставшееся время обе команды набрали еще по четыре очка, а матч так и закончился с минимальным преимуществом «Барсов Атырау» - 71:70 (18:20, 21:17, 18:16, 14:17).

Шаим Куанов против американского центрового «Барсов Атырау» Дэвина Гилмора. Противостояние продолжится в Костанае / Фото nbf.kz

Самым результативным в составе «Тобола» стал его капитан Шаим Куанов, набравший 22 очка. На счету Павла Ильина 16 очков, Антона Быкова - 12, Рустама Валиева - 9, Кирилла Горнаева - 6 и Аскара Ахметжана - 5.

Продолжение полуфинальной серии состоится в Костанае, где хозяевам для сохранения шансов на выход в финал необходимо побеждать в обоих матчах, первый из которых пройдет 26 апреля в спортивно-развлекательном комплексе «Костанай». Начало игры - в 19:00.

Во второй полуфинальной паре, которую составили победитель регулярного чемпионата, действующий чемпион «Астана» и занявший четвертое место «Ирбис Алматы», две уверенные победы на своей площадке одержал столичный клуб - 90:60 и 78:59 и, как и атыраусцы, ведет в серии - 2:0.