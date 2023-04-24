Ближайшие два дня в Костанайской области будут сухими и солнечными
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
24 апреля 2023, 17:04 | Общество
По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 25-26 апреля, на всей территории области осадков не ожидается.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
- По ночам в ближайшие два дня будет 2-7, на юге 10 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - В дневное время термометры покажут 20-25°С. В Костанае во вторник ночью ожидаем 4-6 градусов, днем 22-24 градуса выше нуля. В ночь на среду в областном центре будет +5...+7, днём +23...+25°С.
Ветер во вторник и среду ожидается юго-западный скоростью 9-14 м/с.
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