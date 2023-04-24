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Ближайшие два дня в Костанайской области будут сухими и солнечными

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

24 апреля 2023, 17:04 |  Общество

По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 25-26 апреля, на всей территории области осадков не ожидается.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- По ночам в ближайшие два дня будет 2-7, на юге 10 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - В дневное время термометры покажут 20-25°С. В Костанае во вторник ночью ожидаем 4-6 градусов, днем 22-24 градуса выше нуля. В ночь на среду в областном центре будет +5...+7, днём +23...+25°С.

Ветер во вторник и среду ожидается юго-западный скоростью 9-14 м/с.