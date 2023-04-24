На кладбище в районе ж/м Амангельды (Красный Партизан) ходят автобусы №№ 113 (ТТS), 113 "А" и 113 "Б" (ТОО «Компания STA»). Автобусы маршрута № 42 (ИП Брунер) едут на городское кладбище, которое расположено возле аэропорта.

Фото из архива "НГ"

Как сообщили «НГ» в службе iKomek (109), автобусы всех указанных маршрутов выйдут на линии завтра, 25 апреля, а также в выходные дни 29 и 30 апреля.

С 1 мая автобусы №№ 113, 113 "А" и 113 "Б" будут выходить на линии ежедневно, кроме понедельника, автобусы № 42 - только по выходным.

Автобус № 113 курсирует по маршруту «Казахский театр драмы - СО «Чапаева» - СО «Пригородное»». Первый рейс в 8.25, последний в 21.30. На маршрут выходит только один автобус и весь путь он проходит за 30 мин. На линию будет выходить до 30 сентября.

Схема объезда маршрута № 113 на время ремонта пр. Абая

Автобусы № 113 "А" едут по маршруту «ЖД вокзал - СО «Чапаева»- СО «Пригородное»», № 113 "Б" - по маршруту «СО «Геолог»» - Драмтеатр - СО «Пригородное»». На линии два автобуса, время движения - 55 мин. Выходить будут до 15 октября.

Схема объезда маршрутов №113 "А" на время ремонта пр. Абая

Схема объезда маршрутов №113 "Б" на время ремонта пр. Абая

Автобусы маршрута № 42 курсируют по маршруту «Рабочая - ЖД вокзал - Кладбище - СО «Железнодорожник». На линии один автобус.

Фото предоставлено службой iKomek